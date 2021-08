Suisse

Certificat Covid

Covid: Les nouvelles mesures du Conseil fédéral du 25 août c'est ici



Tout ce que vous devez savoir sur les décisions du Conseil fédéral d'aujourd'hui

Ce 25 août, le Conseil fédéral confirme les tests payants dès le 1er octobre et lance une réflexion pour rendre le certificat Covid obligatoire dans tous les lieux publics fermés.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Ces dernières semaines, le nombre de patients hospitalisés liés au Covid a fortement augmenté. Une hausse probablement due au faible taux de vaccination en Suisse, estime le Conseil fédéral: seulement 56% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, contre 63% dans l’Union européenne. Aussi le gouvernement a décidé de serrer la vis.

Le Conseil fédéral estime qu'il est difficile de prédire si la forte augmentation des hospitalisations se poursuivra ces prochaines semaines ou si la situation va se stabiliser à nouveau.

Dans ce contexte, si les hospitalisations poursuivent leur forte hausse, la perspective d’une surcharge des hôpitaux d’ici quelques semaines n’est pas exclue. c'est pourquoi les autorités ont décidé de serrer la vis, voici ce qui est mis en consultation jusqu'au 30 août 👇.

Les renforcements prévus centrés sur le certificat Covid

Au vu de la situation, le Conseil fédéral a décidé, à titre préventif, de consulter les cantons et les partenaires sociaux sur un éventuel renforcement des mesures sanitaires.

Le certificat Covid est au centre du dispositif. Il permet, en effet, d’attester de façon uniforme et infalsifiable d’une vaccination contre le Covid-19, d’une guérison après une infection ou d’un résultat de test négatif.

Contrairement aux vagues précédentes, il n’est pas prévu de fermer des secteurs entiers ou d’interdire certaines activités. Et ceci précisément grâce au certificat Covid.

En effet, il réduit les probabilités de transmission, car il limite les rassemblements visés aux personnes qui ne risquent pas, ou seulement faiblement, de se contaminer mutuellement. Comme jusqu'à présent, l’obligation de fournir un certificat Covid ne s’appliquerait pas aux enfants et aux jeunes de moins de 16 ans.

Les recommandations usuelles et largement acceptées en matière d’hygiène et de respect des distances, les règles de quarantaine et l’obligation générale de porter le masque dans les espaces intérieurs accessibles au public, les magasins et les transports publics resteraient inchangées.

Certificat obligatoire à l’intérieur des restaurants, des bars et des clubs

Le Conseil fédéral propose d’étendre l’obligation de fournir un certificat Covid, qui prévaut actuellement pour les discothèques et les salles de danse, à tous les espaces intérieurs des restaurants, des bars et des clubs.

Dans le détail:

Le contrôle s’effectuerait à l’entrée ou au premier contact à l’intérieur de l’établissement, lorsque les clients ont pris place.

Les terrasses et les espaces extérieurs doivent rester accessibles sans certificat Covid .

. Le personnel des établissements concernés ne serait pas soumis à l’obligation de fournir un certificat, mais devrait se conformer à d’autres mesures, comme le port du masque.

Si l’ensemble du personnel d’un établissement remplit les conditions du certificat Covid, le port du masque ne serait alors plus obligatoire. Ces mesures s’appliqueraient également aux restaurants des hôtels.

En revanche, le certificat Covid ne serait pas obligatoire pour passer une simple nuitée à l’hôtel, car ces établissements doivent aussi être ouverts aux personnes qui ne peuvent pas se faire dépister en urgence.

Certificat Covid pour les mariages et événements privés ou publics

Par ailleurs, les événements qui ont lieu à l’intérieur (concerts, théâtre, cinéma, manifestations sportives et événements privés, p. ex. mariages) doivent également être restreints aux personnes disposant d’un certificat Covid.

Certificat Covid obligatoire pour les lieux culturels et de loisirs

Le certificat Covid sera obligatoire pour accéder aux lieux tels que:

Les musées

Les zoos

Les centres de fitness

Les salles d’escalade

Les piscines couvertes

Les parcs aquatiques

Les bains thermaux

Les salles de billard

Les casinos seraient également réservés aux personnes titulaires d’un certificat

Les établissements qui ne disposent que d’espaces extérieurs seraient exemptés de l'obligation de certificats Covid.

A noter que les activités sportives et culturelles en intérieur, comme les entraînements ou les répétitions de musique et de théâtre seraient soumises à l'obligation du certificat Covid.

Ces nouvelles mesures ne s’appliqueraient pas aux enfants et aux jeunes de moins de 16 ans ainsi qu’aux groupes de 30 personnes au maximum qui s’entraînent ou répètent régulièrement ensemble dans des locaux séparés.

Pas de certificat Covid à l'église ou lors de rassemblements politiques

Pour des raisons de protection des droits fondamentaux, le certificat Covid ne serait pas exigé pour les manifestations religieuses, les funérailles et les manifestations destinées à la formation de l’opinion politique réunissant un maximum de 30 personnes.

Mais les gens y seraient soumis à l’obligation de porter le masque lorsque cela se déroule en intérieur. Pour les événements en plein air, les règles actuelles continueraient de s’appliquer.

Un certificat Covid dans le cadre professionnel ?

Le Conseil fédéral propose, par ailleurs, de clarifier par voie d’ordonnance la question de l’utilisation du certificat Covid dans le cadre professionnel. Il s’agit d’y inscrire explicitement que les employeurs peuvent vérifier l’existence d’un certificat si cela permet de définir des mesures de protection adaptées ou de mettre en œuvre un plan de dépistage.

Fin des tests rapides gratuits, sauf pour les jeunes

À partir du 1er octobre 2021, les personnes se faisant dépister pour obtenir un certificat devront payer leur test rapide elles-mêmes. Toutes les personnes souhaitant se faire vacciner ont eu la possibilité de le faire. Cette dernière reste gratuite. Pourquoi? Le Conseil fédéral considère donc qu’il n’est plus de la responsabilité de la collectivité de prendre en charge les tests des personnes non vaccinées.

Les exceptions:

Le dépistage des personnes symptomatiques restera à la charge de la Confédération. Toutefois, ces tests ne donneront pas droit à un certificat.

La Confédération continuera de financer les tests rapides antigéniques préventifs pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons de santé ainsi que pour les enfants et les jeunes de moins de 16 ans.

Les personnes souhaitant entrer dans un établissement de soins, comme un EMS ou un hôpital, pourront toujours se faire dépister gratuitement. Dans ce cas, c’est une attestation, et non un certificat Covid, qui sera établie.

Est-ce que le covid long existe vraiment? On fait le point. Plus d'articles sur le Covid L'appel des scientifiques pour un assouplissement des mesures anti-Covid Link zum Artikel Peut-on faire un Covid long tout en étant vacciné? Link zum Artikel Ils sont UDC, ministres de la santé et soutiennent la loi Covid Link zum Artikel Le deuxième référendum contre la loi Covid a abouti Link zum Artikel