40 jours sans soleil ni téléphone? Ils l'ont fait et c'était pas cool

Samedi, des volontaires français sont sortis de la grotte de Lombrives dans le Sud-ouest de la France. Ils y ont séjourné pendant 40 jours afin d'explorer les limites de l'adaptabilité humaine à l'isolement. Comment ont-ils géré un quotidien sans soleil, horloge et téléphone? Réponses.

Comme si les confinements induits par le coronavirus ne leur avaient pas suffi, le 14 mars dernier, quinze Français acceptaient de relever le pari fou de la mission «Deep Time». Une expérience scientifique «extrême» lancée par le Human Adaptation Institute leur demandant de vivre confinés, à l'écart du monde, sans en sortir.

Pour cette première mondiale organisée au cœur de la grotte de Lombrive en Ariège, ils étaient sept femmes et sept hommes âgés entre 27 et 50 ans et accompagnés du …