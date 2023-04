Les CFF dépensent 15 millions pour se protéger des dangers naturels

Un tiers des lignes des CFF se trouvent sur des terrains menacés par des dangers naturels. Pour prévenir les risques, 15 millions de francs sont investis chaque année.

Les CFF consacrent chaque année 15 millions de francs aux mesures de protection contre les dangers naturels. Un tiers du réseau de l'ex-régie fédérale est menacé.

Où va cet argent?

Environ sept millions de francs sont destinés à l'entretien et à la maintenance des mesures de protection et huit millions sont prévus pour des investissements, a indiqué un porte-parole des CFF à Keystone-ATS, confirmant une information du SonntagsBlick.

Depuis 2017, les coûts ont toujours tourné autour de 15 millions de francs. La tendance est légèrement à la hausse, a précisé le porte-parole. Selon le SonntagsBlick, environ 1100 kilomètres de voies CFF sont exposées aux dangers naturels.

Les CFF disposent d'environ 5000 ouvrages de protection et 870 000 mètres carrés de forêts de protection contre les dangers naturels, indique le rapport de développement durable 2022 de l'entreprise. Ils comptent notamment des digues de protection, des filets contre les chutes de pierres, des protections contre les rochers et des installations d'alarme.

Pourquoi les risques augmentent-ils?

Le changement climatique augmente les risques liés aux dangers naturels. Les CFF s'attendent à des changements importants dans le régime des eaux, qui pourraient avoir des répercussions sur les crues ainsi que sur la stabilité des pentes et des talus.

La tendance accrue à de fortes pluies risque d'augmenter le volume et la fréquence des glissements de terrain, des coulées de boue et des éboulements. Elle pourrait aussi en provoquer à des endroits jusqu'ici épargnés. Les risques d'avalanche et d'incendie devraient aussi devenir plus importants.

Les spécialistes des CFF ont recours à des technologies telles que les géoradars ou les données satellites pour enregistrer les changements de terrain ou les déplacements de rochers dans des endroits particulièrement exposés. (sas/ats)