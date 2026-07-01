Attention à ces jouets Flying Tiger vendus en Suisse
Selon une alerte de RecallSwiss deux produits dangereux sont rappelés. Il s'agit d'une peluche «lapin», bleu ou rose, et d'un xylophone multicolore.
Rappel de produit: lapin en peluche Flying Tiger
Ce doudou présente un risque d'étouffement, la Confédération explique:
Les clients doivent cesser aussi tôt d’utiliser ce produit. Les acheteurs concernés peuvent «rapporter la peluche au magasin Flying Tiger Copenhagen le plus proche pour un remboursement complet.»
Rappel de produit: xylophone Flying Tiger
Le second produit est un instrument de musique, un xylophone, rappelé également pour un risque d'étouffement:
Là aussi, les clients doivent cesser l'usage de l'instrument et ramener l'objet en magasin.
Les magasins Flying Tiger en Suisse
Flying Tiger Copenhagen est une chaîne de magasins danoise, fondée en 1995 à Copenhague, proposant une large gamme d'articles originaux, créatifs et abordables. Avec plus de 900 boutiques dans le monde, Flying Tiger exploite des arcades à Morges, Fribourg ou à Genève, où l'enseigne possède pas moins de trois boutiques, l'une dans le centre commercial Balexert, l'autre dans les rues basses et un troisième dans le centre de La Praille. La chaîne est aussi présente dans de nombreuses gares CFF du pays, notamment à Lausanne, Zurich-Oerlikon, Berne et Neuchâtel depuis le mois de février. (hun)