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Attention à ces jouets Flying Tiger vendus en Suisse

Attention à ces jouets Flying Tiger vendus en Suisse

Les autorités fédérales mettent en garde contre deux produits vendus dans les commerces Flying Tiger Copenhagen et annoncent leur rappel.
01.07.2026, 13:2101.07.2026, 13:21

Selon une alerte de RecallSwiss deux produits dangereux sont rappelés. Il s'agit d'une peluche «lapin», bleu ou rose, et d'un xylophone multicolore.

Rappel de produit: lapin en peluche Flying Tiger

Ce doudou présente un risque d'étouffement, la Confédération explique:

«Les oreilles et les pattes peuvent se détacher et les enfants peuvent accéder au rembourrage, ce qui présente un risque d'étouffement.»
Rappel de produit: lapin en peluche Flying Tiger
Voici les peluches en question.Image: recallswiss

Les clients doivent cesser aussi tôt d’utiliser ce produit. Les acheteurs concernés peuvent «rapporter la peluche au magasin Flying Tiger Copenhagen le plus proche pour un remboursement complet.»

Rappel de produit: xylophone Flying Tiger

Le second produit est un instrument de musique, un xylophone, rappelé également pour un risque d'étouffement:

«Les goupilles fixant les barres métalliques pourraient ne pas être suffisamment serrées, ce qui pourrait présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.»
Rappel de produit: xylophone Flying Tiger
Voici le xylophone en question.Image: recallswiss

Là aussi, les clients doivent cesser l'usage de l'instrument et ramener l'objet en magasin.

Les magasins Flying Tiger en Suisse

Flying Tiger Copenhagen est une chaîne de magasins danoise, fondée en 1995 à Copenhague, proposant une large gamme d'articles originaux, créatifs et abordables. Avec plus de 900 boutiques dans le monde, Flying Tiger exploite des arcades à Morges, Fribourg ou à Genève, où l'enseigne possède pas moins de trois boutiques, l'une dans le centre commercial Balexert, l'autre dans les rues basses et un troisième dans le centre de La Praille. La chaîne est aussi présente dans de nombreuses gares CFF du pays, notamment à Lausanne, Zurich-Oerlikon, Berne et Neuchâtel depuis le mois de février. (hun)

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