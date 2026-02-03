C'est à Neuchâtel que Flying Tiger continue son expansion en Suisse. Image: Flying tiger

Un géant danois s'implante dans cette gare romande

Flying Tiger ouvre une nouvelle succursale dans une gare CFF de Suisse romande.

Un géant danois continue son expansion dans les gares suisses. Après Lausanne, Zurich-Oerlikon ou encore Berne, c'est maintenant à la gare CFF de Neuchâtel qu'une boutique Flying Tiger s'implante.

La nouvelle boutique, actuellement en travaux, remplacera bientôt le fleuriste Aubert Fleurs. Ce dernier ayant définitivement fermé en juillet 2024, rappelle le média ArcInfo. Interrogés par nos soins, les CFF précisent qu'ils cherchaient à l'origine un autre fleuriste, mais que le local est apparu trop vaste à ces fins.

Flying Tiger en Suisse et chez les CFF

Flying Tiger Copenhagen est une chaîne de magasins danoise, fondée en 1995 à Copenhague, proposant une large gamme d'articles originaux, créatifs et abordables. Elle vend des produits de décoration, papeterie, jeux, et accessoires du quotidien et autres gadgets dans un style scandinave fun, avec plus de 900 boutiques dans le monde. La particularité des ces petits bazars urbains résident, à l'instar d'un autre géant scandinave, dans le labyrinthe que les clients doivent parcourir. Flying Tiger écrit:



«La vraie valeur ne réside pas dans les produits que nous possédons, mais dans les expériences que nous partageons. Chaque mois, Flying Tiger Copenhagen lance toute une gamme de nouveaux produits. Des choses dont vous avez besoin. Des choses dont vous rêvez. Des choses dont vous ignoriez l'existence.»

Malgré les récentes ouvertures dans les gares CFF, il serait faux de voir ces magasins uniquement comme de simples appâts à pendulaires.

Car le Danois exploite des boutiques dans de nombreux centre urbains, notamment à Morges, Fribourg ou à Genève, où l'enseigne possède pas moins de trois boutiques, l'une dans le centre commercial Balexert, l'autre dans les rues basses et un troisième dans le centre de La Praille. Flying Tiger affirme posséder plus de 1000 magasins dans le monde. (hun)