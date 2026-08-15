Valérie Dittli veut se représenter au Conseil d'Etat vaudois

Valérie Dittli n'entend pas lâcher son siège sans combattre. Keystone

Valérie Dittli a annoncé dans une interview au Matin Dimanche qu'elle comptait se représenter aux élections cantonales. La Conseillère d'Etat vaudoise met ainsi son parti dans l'embarras.

Plus de «Suisse»

Valérie Dittli ne compte pas lâcher le Conseil d'Etat vaudois. Malgré les affaires, la ministre centriste a annoncé dans une interview au Matin Dimanche qu'elle souhaitait se représenter en février prochain.

Le Centre dans l'embarras

«Je me mets à disposition de mon parti. Et j’entends le convaincre le 2 septembre», date de l'assemblée des délégués du Centre Vaud, a déclaré la ministre de l'agriculture et du numérique. Si sa candidature n'est pas validée par le parti, une candidature comme indépendante resterait possible, comme elle l'a laissé entendre:

«Si mon parti décide que ce sera sans moi, tout demeure envisageable»

Son annonce met son parti dans l'embarras. Le comité de présidence du Centre Vaud lui avait en effet recommandé de renoncer. Le parti, qui a peu de poids dans le canton, veut nouer des alliances en vue des élections cantonales de 2027. Or tous les partis consultés, du centre comme de droite, ne veulent pas d'une alliance avec Valérie Dittli comme candidate. (btr/ats)