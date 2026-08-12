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Cette Romande a perdu 30 000 francs dans une arnaque au faux banquier

Cette Romande a perdu 30 000 francs dans une arnaque au faux banquier

La Ville de Lausanne a annonc
Les deux suspects, âgés de 23 et 26 ans, ont été interpellés lundi dans le quartier de Bellevaux, à Lausanne.Keystone
Une Lausannoise de plus de 70 ans a perdu quelque 30 000 francs après être tombée dans le piège de faux conseillers bancaires. Maintenue sous l’emprise des escrocs pendant plusieurs semaines, elle avait notamment remis ses cartes, ses codes et des bijoux à un coursier.
12.08.2026, 18:4412.08.2026, 18:44

Deux individus ont été condamnés par ordonnance pénale après qu'une septuagénaire a été victime à Lausanne d'une escroquerie de type «faux conseiller bancaire», pour un préjudice d'environ 30 000 francs. Ils ont écopé respectivement de 120 et 80 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans.

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La Lausannoise a été maintenue sous l'emprise des escrocs durant plusieurs semaines, explique la police municipale de la ville dans un communiqué mercredi. Une femme se faisant passer pour une employée de sa banque l'a contactée par téléphone le 21 juillet et l'a convaincue de remettre ses cartes bancaires, ses codes NIP et des bijoux à un coursier qui s'est présenté chez elle. Retraits et achats effectués au moyen de ces cartes ont suivi.

Un dispositif a ensuite été mis en place. Celui-ci a permis d'interpeller les deux hommes lundi dans le quartier de Bellevaux: il s'agit du «coursier», un ressortissant français de 23 ans domicilié en France et de son chauffeur, un ressortissant français de 26 ans aussi domicilié en France.

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Dénoncés au Ministère public STRADA, ils ont été condamnés par ordonnance pénale immédiate, respectivement à 120 et 80 jours de peine privative de liberté avec sursis de 3 ans. L'enquête a été conduite par la police judiciaire municipale sous la direction du Ministère public du canton de Vaud.

Pour mémoire, tout comportement suspect peut être annoncé au 117. (mbr/ats)

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