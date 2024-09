Voici les noms de bébés les plus rares de Suisse

«Ces personnes sont soupçonnées de fabrication, de dissimulation et de trafic d'explosifs et de gaz toxiques. Personne ne se trouve actuellement en détention préventive en lien avec cette affaire»

Dans l'enquête et la procédure, qui touchent une personne identifiée ainsi que des inconnus, le MPC collabore étroitement avec l'Office fédéral de la police (fedpol):

«Les explosifs volés étaient destinés à des dynamitages de roches pour la construction d'une seconde voie ferroviaire entre Grellingen (BL) et Duggingen (BL)»

Plusieurs kilos d'explosifs ont été volés sur un chantier des CFF en juillet dernier. Le MPC et la fedpol ont ouvert une enquête.

