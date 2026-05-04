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CFF: il doit payer 20 000 francs après un voyage sans billet

Il doit payer 20 000 francs après avoir fraudé les CFF.
Après avoir fraudé dans le train, il finit avec une note finale de 20 000 francs. Image: Keystone/shutterstock

Il a menti à un contrôleur CFF et ça va lui coûter très cher

Ce qui avait commencé comme un simple contrôle dans un train s'est soldé, pour un homme de 40 ans du canton de Schwyz, par une facture de 20 000 francs.
04.05.2026, 17:3504.05.2026, 18:02

En Suisse, voyager sans titre de transport valable expose, en cas de première infraction, à une amende de 90 francs. Mais un homme a reçu une facture bien plus amère, après avoir circulé sans billet, selon blue News. Le montant de la douloureuse? Pas moins de 20 000 francs

Que s'est-il passé? Le 9 juin 2025, il est contrôlé alors qu'il voyage sans titre de transport valable. Et, au lieu de décliner sa véritable identité, il aurait présenté aux contrôleurs des CFF un document signalé comme étant, en réalité, volé, et signé la quittance de l'amende sous un faux nom.

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La supercherie n'a été découverte que lorsque la personne dont l’identité a été usurpée a reçu un courrier des chemins de fer, avec une facture. Bien sûr, elle a fait opposition. L’affaire a alors été transmise au Ministère public du canton de Schwyz, qui a condamné l’intéressé par ordonnance pénale pour usurpation d'identité et faux dans les titres, entre autres.

Pas à son coup d'essai

La tentative d'usurpation d’identité pèse plus lourd que le simple voyage sans billet. Mais la facture finale s’explique surtout par les antécédents du quadragénaire: en octobre 2023, le Ministère public de Glaris l'avait déjà condamné pour infraction grave au Code de la route, alors qu'il n'était pas en état de conduire. Il avait alors écopé d’une peine pécuniaire avec sursis de 14 500 francs.

Ayant récidivé durant sa période probatoire, la peine antérieure a été révoquée et cumulée avec la nouvelle. Résultat des courses: 120 jours-amende à 160 francs, plus 800 francs de frais divers. Pour un total d'environ 20 000.

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Le jugement étant rendu, l'homme dispose désormais de 30 jours pour payer, faute de quoi il s’expose à une peine privative de liberté d’environ quatre mois.

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