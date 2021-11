Ligne Lausanne-Genève: retour à la normale dès samedi

Image: sda

La fin de la gigantesque perturbation est enfin en vue: à partir de ce samedi, les trains pourront circuler normalement entre les deux villes lémaniques.

L'horaire des trains de la ligne Lausanne-Genève revient à la normale à partir du samedi 27 novembre. Soit près de 20 jours après le début des perturbations, provoquées par un affaissement en bordure de voie à la hauteur de Tolochenaz (VD). C'était le 9 novembre.

Depuis, des travaux de stabilisation de la voie ferrée ont été entrepris par les CFF. A partir de samedi, le chantier n’aura plus aucun impact sur l’horaire, ont communiqué les CFF.

Les travaux ont été effectués au moyen de forages et d‘injections de coulis de ciment. Une première série de forages et d’injections de ciment a débuté le15 novembre, alors qu'une deuxième a été réalisée une semaine plus tard. (asi)