Voici le nouvel horaire CFF pour l'année prochaine

L'ex-régie fédérale a diffusé les détails de son nouvel horaire, qui entrera en vigueur le 10 décembre prochain.

Le nouvel horaire CFF va entrer en vigueur le 10 décembre prochain, annonce, ce lundi, l'ex-régie fédérale. Plusieurs nouveautés sont prévues. Des améliorations de l’offre pour le trafic régional, des offres saisonnières supplémentaires et davantage de places sur les lignes très fréquentées seront notamment proposées. De nouvelles liaisons internationales seront également mises en service.

Un nombre record de personnes ont pris le train cette année, se réjouissent les CFF. Mais cela engendre des difficultés, préviennent-ils: «L’entretien et l’extension du réseau ferroviaire nécessiteront encore beaucoup d’efforts en 2024. De nombreux chantiers sont donc prévus sur l’ensemble du réseau».

Genève-Annemasse

A partir du 10 décembre 2023, les trains RegioExpress (ligne RE 33) effectuent des arrêts supplémentaires entre Genève et Annemasse. Dans un contexte de forte fréquentation du Léman Express (près de 70 000 voyageurs chaque jour), ces arrêts supplémentaires «offrent à la clientèle davantage de confort et de flexibilité pour les voyages en ville de Genève», détaillent les CFF.

Les arrêts supplémentaires sont les suivants:

Dans le sens Annemasse–Genève: Chêne-Bourg, Genève-Champel et Lancy-Bachet.

Dans le sens Genève–Annemasse: Genève-Champel.

Genève-Aéroport

Deux trains matinaux reliant Bienne à Genève-Aéroport seront mis en service le samedi 23 et le dimanche 24 décembre prochain. Cette liaison dessert les villes suivantes:

Bienne (départ: 02h40)

Neuchâtel (03h02)

Yverdon-les-Bains (03h25)

Morges (03h47)

Nyon (04h04)

Genève (04h18)

Genève-Aéroport (arrivée: 04h24).

Ces horaires matinaux offrent aux passagers des villes mentionnées l'opportunité de prendre la première vague des vols proposés depuis Genève Aéroport, rapportent les CFF.

Genève-Coire

Deux nouveaux trains directs reliant Genève à Coire via Zurich seront mis en service pour répondre à la «forte demande». Désormais, quatre trains directs circuleront dans chaque direction en journée pendant le week-end.

Genève-Marseille

Les offres internationales seront également étoffées. L'été prochain, du 29 juin au 18 août 2024, TGV Lyria proposera un aller et retour quotidien entre Genève et Marseille, avec arrêts à Lyon, Avignon et Aix-en-Provence.

Verbier Express et VosAlpes Express

Les deux trains Verbier Express et VosAlpes Express sont reconduits pour la saison d’hiver 2023-2024. Le Verbier Express circulera depuis l’Arc lémanique vers le Châble les week-ends et jours fériés du 16 décembre 2023 au 21 avril 2024.

Le VosAlpes Express partira de Fribourg les week-ends et jours fériés du 16 décembre 2023 au 21 avril 2024. Il circulera jusqu’au Châble, tout en offrant des correspondances pour Champéry et Leysin depuis Aigle et pour Villars depuis Bex.

Brigue-Berne et Brigue-Bâle

Les pendulaires et les autres voyageurs pourront se rendre directement à Berne (arrivée à 6h24) et à Bâle (arrivée à 7h32) du mardi au dimanche en prenant l’IC6 à Brigue (départ à 5h16, horaire avancé).

Le dernier IC6 du soir circulera de Bâle (départ à 22h28) à destination de Brigue (arrivée à 00h41) via Berne (départ à 23h37), soit une heure plus tard qu’auparavant.

Afin de se connecter à ces nouveaux IC6 le matin et le soir, une relation RegionAlps est mise en place plus tôt, tous les jours de la semaine, entre Martigny (04h07) et Brigue (05h13). Le soir, un train circulera de Brigue (00h27) pour Martigny (01h38) et fera un arrêt dans toutes les gares avec une correspondance en gare de Viège (00h36) pour Martigny, la nuit du lundi/mardi à la nuit du samedi/dimanche.

Tunnel du Gothard

La situation va s'améliorer du côté du tunnel du Gothard, perturbé à la suite du déraillement d'un train de marchandises.

A partir du 10 décembre 2023, les CFF prévoient de proposer 31 trains de voyageurs via le tunnel de base du Saint-Gothard le week-end, avec des temps de parcours identiques à ceux d’avant le déraillement.

Zurich-Munich

Les voyages internationaux à destination de la capitale bavaroise «rencontrent un franc succès», se réjouissent les CFF. Un train supplémentaire reliera désormais quotidiennement Zurich à Munich et inversement. Les voyageuses et voyageurs bénéficieront ainsi en continu d’un train toutes les deux heures. (asi)