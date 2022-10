Les ventes de l'AG ont énormément souffert pendant la pandémie. Image: KEYSTONE

Un concurrent à l'AG: les CFF lancent un nouvel abonnement à forfait

Des solutions flexibles qui viendraient rompre le monopole de l'AG classique? Les CFF font le premier pas avec une offre dite «à crédit», un compromis entre le demi-tarif et l'abonnement général. Elle devrait être disponible d'ici un an.

Pascal Michel / ch media

La pandémie a fait beaucoup de mal aux CFF. A tel point qu'ils ne s'en sont toujours pas remis. La Confédération a d'abord cherché à freiner la mobilité pendant des mois avec son slogan «Restez chez vous». Et une fois la phase aiguë de la crise sanitaire passée, de nombreux pendulaires n'ont pas recommencé à voyager. Désormais acquis à la cause du travail à domicile, ils n'ont par exemple plus renouvelé leur abonnement général (AG).

Ce changement de comportement en matière de mobilité a entraîné des difficultés financières supplémentaires pour les CFF. En 2021, ils ont dû enregistrer une perte de 325 millions de francs. La direction du groupe s'est vue contrainte de mettre en place un paquet d'économies de 6 milliards de francs jusqu'en 2030.

La situation ne s'est pas non plus fondamentalement améliorée au premier semestre 2022: la perte a certes été moins importante, avec 142 millions de francs. Néanmoins et sur cette même période, les CFF ont encore accusé une baisse de 15,1% de passagers par jour par rapport aux chiffres d'avant l'épidémie. Et ce tant pour le trafic régional que sur les grandes lignes.

«Un vide entre le demi-tarif et l'AG»

Au vu de la situation tendue, la branche se demande actuellement comment ramener les clients dans les transports publics. L'organisation sectorielle Alliance Swiss Pass planche depuis un an déjà sur de nouveaux modèles d'abonnement flexibles. Ils doivent avant tout attirer les voyageurs occasionnels, ceux de loisirs ainsi que les pendulaires à temps partiel.

L'une de ces offres innovantes est à bout touchant, comme l'a confirmé Alliance Swiss Pass, qui constate:

«Dans l'assortiment des transports publics, il existe actuellement un vide entre l'abonnement demi-tarif et l'AG» Alliance Swiss Pass

Le nouvel abonnement, qui se veut surtout flexible, s'adresse en premier lieu «aux utilisateurs de l'abonnement demi-tarif avec un potentiel de voyages de loisirs supplémentaires» et devrait être disponible au changement d'horaire fin 2023. Le groupe cible est constitué d'usagers qui utilisent beaucoup le demi-tarif, mais pour lesquels un AG à 3860 francs (2e classe) n'est pas encore rentable.

Alliance Swiss Pass ne précise pas encore comment le nouvel abonnement, baptisé Crédit Transports Publics, sera concrètement conçu. Ce qui est sûr, c'est que le secteur souhaite l'introduire définitivement. C'est ce qu'a décidé le conseil stratégique d'Alliance Swiss Pass. La décision finale des membres suivra fin octobre.

Voici comment ça fonctionne

Lors du test de marché, qui durera jusqu'à fin février 2023, l'abonnement pilote Crédit TP fonctionne de la manière suivante: un client peut acheter du crédit à un prix avantageux en plus de son abonnement demi-tarif existant, par exemple 3000 francs de crédit au prix de 2000 francs ou 1000 francs pour 800 francs.

Cet avoir est valable pendant un an pour l'achat de billets et de cartes journalières – le rabais demi-tarif est également conservé. Grâce à la fonction Easy-Ride des CFF, le prix du trajet est calculé directement dans l'application et déduit du compte.

Si la mise de départ – par exemple 2000 francs – n'est pas épuisée, les clients se voient rembourser la différence. Quant à l'avoir «offert» au moment de l'achat, il expire à l'échéance de l'abonnement.

Ce mécanisme doit inciter la clientèle à effectuer un maximum de trajets en plus. En effet, celles et ceux qui ont déjà épuisé leurs 2000 francs sont incités à ne pas perdre les 1000 francs supplémentaires de leur crédit. L'étude de marché d'Alliance Swiss Pass montre que cela fonctionne. Selon celle-ci, le modèle Crédit TP a obtenu les meilleurs résultats «en termes de consommation supplémentaire», expliquait l'association avant le début du test de marché l'année dernière.

Briser le monopole de l'AG

Mais ce nouvel abonnement au prix attractif ne va-t-il pas détourner encore davantage de clients de l'abonnement général classique? La question se pose d'autant plus que les ventes de l'AG ont énormément souffert pendant la pandémie. Entre 2019 et 2021, le nombre d'abonnements généraux a chuté de 499 530 à 406 371. Cette année, la situation s'est quelque peu stabilisée. Cet automne, 430 551 personnes en possédaient un.

La flexibilisation de la palette des abonnements devrait en effet briser le monopole de l'AG classique. Le nombre de ses ventes ne battra plus de records de sitôt. Un transfert de l'AG vers les abonnements à crédit en projet est inévitable et même souhaité et souhaitable. Au lieu de perdre complètement des clients actuels de l'AG, l'abonnement à crédit doit permettre de les conserver, voire de ramener la clientèle d'avant la crise sanitaire dans les transports publics.

«Nous avons constaté que pendant et après le Covid, de nombreux passagers n'ont pas renouvelé leur AG. Nous voulons leur proposer à l'avenir un abonnement qui tienne compte de l'évolution de leurs besoins en matière de mobilité» Reto Hügli, porte-parole d'Alliance Swiss Pass

Outre ce nouvel abonnement à crédit, le secteur teste d'autres modèles. Parmi eux, une solution à choix pour les clients travaillant à domicile, qui leur permet de répartir la validité de l'abonnement sur trois jours de la semaine, un concept de tarification de la mobilité qui doit inciter à voyager aux heures creuses, et des billets dégriffés dans les communautés tarifaires locales. La branche décidera selon tout vraisemblance d'ici la fin de l'année quelles seront les autres options qui verront définitivement le jour.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker