Risque de glissement de terrain: ligne CFF Yverdon-Payerne interrompue

Depuis jeudi matin, aucun train n'assure la liaison entre Yverdon-les-Bains et Yvonand. La circulation ferroviaire devrait reprendre vers 15 heures.

Le trafic ferroviaire entre Payerne et Yverdon-les-Bains est actuellement suspendu entre Yvonand et Yverdon-les-Bains en raison d'un risque de glissement de terrain. Cette perturbation devrait durer jusqu'à environ 15 heures. La ligne S30 est impactée, et des retards ainsi que des suppressions de trains sont à prévoir.

Un petit glissement de terrain s'est produit aux abords des voies, mais sans les toucher, a indiqué Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, contacté par Keystone-ATS. Des «poches d'eau» se sont formées et des équipes sont sur place pour les vider. Ces travaux vont durer plusieurs heures.

Aux dernières nouvelles, le «pronostic de rétablissement» est prévu à 18heures. En attendant la reprise du trafic, des bus de remplacement assurent le trajet entre les deux localités du Nord vaudois. (jah/ats)