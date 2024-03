Ce contrôleur romand des CFF s'est complètement lâché au micro 😂

«Vos prochaines idées repas correspondances. Si vous désirez des röstis, vous avez l'IC5 pour Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, Soleure, Oensingen et Zurich gare centrale, qui partira de la voie 5 à 12h15. Si vous préférez les röstis bernois, c'est-à-dire ceux avec des lardons, vous avez l'IC1 pour Fribourg, Berne, Zurich gare centrale qui partira de la voie 1 à 12h19. Si votre choix se porte sur les filets de perches, l'InterRegio pour Morges, Nyon, Genève, Genève-aéroport, sur la voie 6 à 12h19. Si vous préférez carrément manger des malakoffs, vous avez le RegioExpress pour Renens, Allaman, Rolle, Gland, Coppet, Genève et Annemasse qui partira de la voie 8 à 12h21. Il nous reste à vous souhaiter un bon appétit et un bon week-end»