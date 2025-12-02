La ligne CFF Lausanne-Fribourg est coupée: ce que l'on sait
Le trajet entre Lausanne et Fribourg est à l’arrêt ce mardi. Une panne importante de la caténaire entre Lausanne et La Conversion a entraîné une interruption complète de l’axe Lausanne–Palézieux, maillon clé des liaisons vers Fribourg et Berne. Résultat: les trains InterRegio et régionaux sont cloués sur place, affectant de nombreux voyageurs.
Les CFF ont annoncé une reprise à 16h, et uniquement sur une voie. Le retour à la normale complète n’est envisagé que mercredi dès 5h.
Les CFF 👇
Pour absorber l'interruption, des bus de remplacement circulent entre Lausanne, La Conversion et Palézieux, mais les attentes s’allongent informaient les CFF vers 14h: environ 45 minutes. Les voyageurs sont invités, dans la mesure du possible, à passer par le Pied du Jura, un itinéraire alternatif qui permet de contourner l’interruption.
Des assistants clientèle s'activent à Lausanne afin d’aider les passagers désorientés par cette perturbation majeure sur l’un des axes stratégiques de Suisse romande. Les CFF mettent à jour leur horaire en continu et annonceront de nouvelles informations au fil de la journée. (jah)