Des ouvriers à l'oeuvre dans le tunnel de base du Gothard. Keystone

Les CFF ont suspendu les travaux dans le Gothard et ça agace

Les CFF affirment travailler sans relâche pour rouvrir le tunnel ferroviaire du Gothard, endommagé suite à un déraillement. Pourtant, le chantier a été mis à l'arrêt pendant deux semaines pendant les fêtes. L'ex-régie s'explique.

Martin Messmer / ch media

Plus de «Suisse»

Mi-août 2023, un train de marchandises a déraillé dans le tunnel de base du Saint-Gothard, causant des dégâts de grande ampleur: la chaussée de l'un des deux tubes a été partiellement détruite et fait aujourd'hui l'objet de coûteuses réparations. 6500 tonnes de béton doivent être enlevées par fraisage, puis il faudra couler un nouveau béton sur sept kilomètres. Enfin, 20 000 traverses de voie seront posées.

Les travaux dureront encore des mois. Le Tessin, le reste de la Suisse et l'ensemble du transit nord-sud en Europe ont hâte que l'exploitation normale reprenne. Pourtant, les réparations sont actuellement à l'arrêt, comme le déplore le magazine alémanique Schweizer Eisenbahn-Revue dans sa dernière édition. «Selon les CFF, les travaux se déroulent aussi vite que possible», écrit-il. Et d'ajouter:

«On comprend une interruption le jour de l'Immaculée Conception pour fluidifier le trafic. Mais une pause d'une semaine entre Noël et Nouvel An, cela aurait été impensable auparavant»

Interrogés, les CFF nous révèlent avoir arrêté les travaux plus longtemps que seulement durant les fêtes de fin d'année, à savoir du 22 décembre au 7 janvier, soit deux semaines entières. La compagnie reste en revanche floue à propos de l'incidence de cette pause sur la réouverture du tunnel:

«Comme ils l'ont communiqué le 2 novembre 2023, les CFF partent du principe que le tunnel de base du Saint-Gothard sera à nouveau entièrement disponible pour les trains de voyageurs et de marchandises dans le courant du mois de septembre 2024.»

«Cette durée estimée pour les travaux de réparation tient compte de l'interruption des travaux prévue pendant les fêtes de fin d'année, du 22 décembre 2023 au 7 janvier 2024 inclus», ajoute encore l'ex-régie fédérale.

Pénurie de ressources

L'arrêt temporaire des travaux se justifie par une pénurie de ressources: «L'exploitation efficace d'un tel chantier nécessite une quantité minimale de personnel et de machines. La mise à disposition de ces ressources pendant les fêtes est extrêmement difficile. C'est pourquoi les CFF ont décidé dès le début d'interrompre les travaux pendant cette période et de les reprendre ensuite à plein régime». Ainsi, dès le lundi 8 janvier 2024, le travail reprendra 24 heures sur 24. Entre 50 et 80 collaborateurs des CFF et d'entreprises tierces par jour seront alors à nouveau à l'œuvre dans le tunnel.

Pendant ce temps, une grande partie du trafic ferroviaire continue d'emprunter l'ancienne ligne de montagne. Là aussi, les CFF ont pris d'autres mesures pour améliorer l'efficacité, comme l'écrit encore la presse spécialisée. Par exemple, les mécaniciens de locomotive de CFF Cargo International peuvent à nouveau emprunter la ligne de montagne. Deux grandes turbines à neige ont par ailleurs été remises en service, car le déneigement revêt à nouveau une plus grande importance en hiver sur la ligne de montagne.

Le week-end, les CFF continuent de faire circuler des trains de voyageurs dans le tunnel de base; comme on le sait, un tube est intact. Environ 30 trains sont acheminés par le tunnel de base du Gothard, ce qui fait que le voyage de Zoug à Lugano ne dure qu'une heure et demie environ. Si le train doit emprunter l'ancienne ligne de montagne, le même voyage dure jusqu'à une heure de plus.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker