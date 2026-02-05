en partie ensoleillé
Un collaborateur CFF presente les importants travaux d&#039;infrastructure realises sur la ligne de la Broye en gare de Lucens, lors de l&#039;evenement mis sur pied par les CFF en gare de Payerne dan ...
Les travaux de modernisation des lignes CFF de la Broye se poursuivent en 2026 (image d'archives).Image: KEYSTONE

Perturbations à venir sur plusieurs lignes CFF en Suisse romande

Des travaux entraîneront l'interruption totale du trafic ferroviaire sur plusieurs tronçons de la Broye les deux prochaines semaines, annoncent les CFF. Cinq gares seront notamment transformées.
05.02.2026, 11:5105.02.2026, 11:51

Les travaux de modernisation des lignes CFF de la Broye se poursuivent en 2026. Ils entraîneront l'interruption totale du trafic ferroviaire sur plusieurs tronçons, dont Payerne-Chiètres et Sugiez-Münchenwiler/Courgevaux du 12 février au soir au 23 février au matin. Un service de bus de substitution sera mis en place.

Les travaux entrent dans une nouvelle étape et visent le tronçon entre Payerne et Chiètres. Les installations ferroviaires seront renouvelées et cinq gares transformées, rappellent jeudi les CFF.

Les Suisses ont battu un record qui ne plaît pas du tout aux CFF

Les quais des gares de Corcelles-Nord, Domdidier, Avenches, Faoug et Muntelier-Löwenberg seront réhaussés pour permettre l'accès aux trains de plain-pied, et ainsi répondre aux exigences de la Loi sur les personnes à mobilité réduite (LHand). Leur mise en service est prévue pour août, sauf pour Muntelier-Löwenberg dès le 23 février.

A Avenches, les travaux de modernisation ont débuté au printemps 2025. En plus de l’adaptation de la hauteur du quai 1, un nouveau quai et un passage sous-voies sont construits, détaillent les CFF.

Des interruptions en cascade

L’importance et la concentration des travaux nécessitent de suspendre le trafic ferroviaire à plusieurs reprises durant l’année. Outre Payerne-Chiètres du 12 février à 21h00 au 23 février à 4h15, le secteur Payerne-Morat sera interrompu du 23 février au 2 mars, Les lignes CFF (R9) et BLS (S5, S52) seront remplacées par des bus.

Les week-ends du 27 février au 2 mars et du 6 au 9 mars, les trains entre Yverdon-les-Bains et Payerne ne circuleront pas et seront remplacés par des bus. Enfin, une interruption totale du trafic est prévue du 30 mars au 17 août entre Payerne et Morat.

CFF et routes: le Conseil fédéral fixe ses grandes lignes jusqu'en 2045

D’autres interruptions certaines nuits et week-ends sont également planifiées durant l’année. L’horaire en ligne sera adapté. Tous les billets et abonnements restent valables sur les itinéraires alternatifs recommandés, précisent les CFF.

Un gros investissement

En tout, plus de 250 millions seront investis dans ce chantier d'envergure. Les travaux se déroulent par étapes depuis 2023.

Ils concernent différents ouvrages, comme des passages inférieurs, et des équipements de voies. Plusieurs gares ont déjà été adaptées comme Palézieux-Village, Moudon, Henniez et Granges-Marnand. La troisième phase des travaux, qui concerne le tronçon Cheyres–Givisiez, commencera dès 2027. (jzs/ats)

