La ligne CFF Viège-Zermatt rouvrira lundi prochain

La ligne avait été interrompue suite aux intempéries de la fin du mois de juin. Keystone

La remise en état de la ligne ferroviaire entre Viège et Zermatt suite aux intempéries de fin juin est bientôt terminée, permettant la circulation des trains dès lundi prochain.

En Valais, la ligne ferroviaire entre Viège et Zermatt sera entièrement accessible en train dès lundi prochain. Des bus de remplacement circulent depuis neuf semaines entre Viège et Täsch. La voie ferrée dans le Mattertal a été endommagée par les inondations fin juin.

«Les premiers trains circuleront selon l'horaire à 5h30 au départ de Viège, respectivement à 5h37 au départ de Zermatt lundi 26 août» Communiqué de la compagnie ferroviaire Matterhorn Gotthard Bahn (MGB)

Sa remise en état «s'est avérée très exigeante» en raison de l’ampleur des dégâts et de la difficulté d’accès à ces sites qui compliquent le transport de matériel et des machines de chantier, souligne la MGB. Les eaux provenant de la fonte des neiges, abondantes cette année, ont retardé les travaux, ajoute la compagnie qui tablait initialement sur une reprise de l'exploitation à la mi-août, avant de revoir son calendrier.

Protections supplémentaires

Du lundi 14 octobre au dimanche 10 novembre 2024, les tronçons de ligne entre Viège et Täsch ainsi que Fiesch et Oberwald et Andermatt et Disentis seront fermés à tour de rôle pour d'importantes activités de construction, précise aussi la MGB:

Outre les travaux importants nécessaires sur l'infrastructure ferroviaire, prévus de longue date, « l'interruption annuelle prévue sera mise à profit pour finaliser les travaux sur les sites endommagés par les crues»;

sur les sites endommagés par les crues»; Dans les années à venir, des mesures de protection supplémentaires seront mises en œuvre dans le Mattertal afin de mieux prévenir d'éventuelles nouvelles crues, relève encore la compagnie.

Plus de dix millions

Fin juin, gonflée par les intempéries, la rivière la Viège ainsi que ses affluents ont déversé des masses de boue et provoqué des éboulis sur les voies. Des parties du tracé ont été emportées et les fondations de ponts et de viaducs endommagées.

Lors d'une conférence de presse début juillet, les responsables de la compagnie ferroviaire avaient estimé à plus de dix millions de francs les dommages ainsi provoqués. (jch/ats)