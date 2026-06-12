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Les CFF annoncent une nouvelle liaison de Bâle à Bruxelles

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L’offre TGV INOUI existante «Bruxelles-France», opérée conjointement par SNCF Voyageurs et SNCB, s’élargit ainsi pour atteindre la ville de Bâle, en Suisse, en partenariat avec les CFF.Keystone

Les CFF annoncent une nouvelle liaison internationale

Les CFF s'associent aux compagnies française et belge pour relier Bâle à Bruxelles, via Lille et Paris.
12.06.2026, 13:4012.06.2026, 14:00

Une nouvelle liaison ferroviaire internationale verra le jour à l'été 2027. Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), SNCF Voyageurs et SNCB ont annoncé le prolongement expérimental de la ligne TGV INOUI reliant actuellement Bruxelles à Strasbourg jusqu'à Bâle.

Cette nouvelle desserte sera proposée à partir de juillet 2027 avec un aller-retour chaque vendredi, samedi et dimanche, apprend-t-on ce vendredi 12 juin par communiqué. L'objectif est de renforcer les liaisons ferroviaires entre la Suisse, la France et la Belgique tout en offrant une alternative aux déplacements en avion.

Le train quittera Bruxelles-Midi vers 7 heures. Il desservira notamment Lille, l'aéroport Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, Champagne-Ardenne TGV, Meuse TGV, Lorraine TGV et Strasbourg, avant d'arriver à Bâle aux alentours de 12h30.

Dans le sens inverse, le départ de Bâle est prévu vers 14 heures, avec une arrivée à Bruxelles vers 19 heures.

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Au-delà de la liaison entre les trois pays, ce prolongement ouvrira de nouvelles possibilités de voyage. Depuis la Suisse, les passagers pourront notamment rejoindre Londres grâce à une correspondance à Lille, ou poursuivre leur trajet vers les Pays-Bas depuis Bruxelles. Cette nouvelle offre vise ainsi à proposer davantage d'alternatives ferroviaires aux vols court-courriers.

Les billets seront mis en vente au printemps 2027. Les trois compagnies précisent qu'il s'agit dans un premier temps d'une expérimentation, destinée à évaluer l'intérêt des voyageurs pour cette nouvelle liaison entre les capitales européennes et le nord-ouest de la Suisse. (hun)

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