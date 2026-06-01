La popularité des voyages à vélo a des répercussions dans les trains et les règles ne sont pas toujours respectées. Image: KEYSTONE

Une astuce permet de prendre gratuitement votre vélo dans les CFF

En Suisse, si vous voyagez dans les trains avec un deux-roues, il est important de connaître quelques règles qui vous éviteront une amende ou de rester à quai. Et cette astuce vous permettra de ne pas payer.

Deborah Stoffel / ch media

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Prendre le train avec son vélo est une activité très prisée en Suisse. A première vue, les obstacles sont minimes: il suffit d'acheter un billet pour le vélo, de choisir – si possible – un train avec le plancher surbaissé, et c'est parti!

Il y a néanmoins d'autres aspects à prendre en compte. Il est, par exemple, interdit de monter à bord de trains régionaux avec un vélo durant les heures de pointe. C'est le cas dans le S12 ou le S11 reliant Winterthour à Zurich, le matin aux alentours de 7 heures. Dans l'horaire en ligne, les trains interdits sont signalés par un pictogramme de vélo barré.

Demande élevée et réservation obligatoire

La demande pour voyager avec des vélos est élevée, raison pour laquelle la réservation est obligatoire dans les trains IC (InterCity) du vendredi au dimanche et du 21 mars à fin octobre, poursuit Reto Schärli. De plus, pour les trains InterCity circulant sur la ligne du pied du Jura (IC 5 et IC 51) et via le tunnel de base du Saint-Gothard (IC 2 et IC 21), la réservation est obligatoire en permanence pour les vélos.

Dans l'horaire en ligne, ces trains portent la mention «Réservation pour vélo obligatoire». Désormais, l'application CFF permet de réserver sa place dans la classe et la voiture de son choix. En semaine, cela peut être fait jusqu'à la dernière minute, précise Reto Schärli, porte-parole des CFF. En revanche:

«Pour les jours fériés comme l'Ascension ou la Pentecôte, nous recommandons de réserver bien à l'avance» Reto Schärli

A d'autres dates et dans les autres trains (IR, RE, RER), y compris du vendredi au dimanche, aucune réservation n'est nécessaire. Muni d'un billet pour vélo ou d'une carte journalière vélo (15 francs), on peut dès lors emporter son deux roues dans les véhicules qui ne font pas l'objet d'une interdiction.

Augmentation des places

Les CFF augmentent continuellement le nombre de places pour vélos, indique Reto Schärli. Ces dernières années, plusieurs centaines de places supplémentaires ont été créées. Les anciens trains ont été en partie réaménagés, et les nouveaux modèles sont conçus avec des zones dites multifonctionnelles, offrant beaucoup de place aux deux roues. D'ailleurs:

«Les week-ends et sur les lignes particulièrement prisées des cyclistes, des places supplémentaires sont aménagées dans les fourgons à bagages» Reto Schärli

Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe une astuce permettant d'emporter son vélo légalement, sans réservation et gratuitement. Il suffit d'utiliser une housse de transport pour vélo (disponible auprès des CFF sous le nom de TranZBag pour 119 francs). La roue avant doit obligatoirement être retirée – sauf pour les vélos pliants. Le tout doit être rangé dans la fourre qui est ensuite être déposée dans un espace de rangement pour bagages ou entre les sièges, «si possible pas sur les emplacements pour vélos».

Reto Schärli souligne cependant que là aussi, la place est limitée: les couloirs et les issues de secours doivent impérativement rester libres et ne doivent pas être encombrés par ces deux roues emballés. Le porte-parole livre néanmoins une seconde astuce qui garantit que le vélo arrivera à bon port: expédier son vélo à l'avance par les CFF – une méthode particulièrement recommandée pour les vacances.