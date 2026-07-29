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Une boutique attaquée à la voiture-bélier à Crans-Montana

Police cantonale valaisanne
Image d'illustrationImage: Police cantonale valaisanne

Une boutique de luxe attaquée à la voiture-bélier à Crans-Montana

Un vol par effraction est survenu tôt ce mercredi dans la station valaisanne. Les auteurs présumés ont interpellés.
29.07.2026, 14:3029.07.2026, 14:30

Quatre auteurs présumés ont été interpellés mercredi après un vol par effraction commis dans une boutique de luxe à la Rue du Prado à Crans-Montana tôt le matin. La majeure partie du butin a également été retrouvée.

Le vol s'est déroulé peu après 4h20 du matin, indique la police cantonale valaisanne dans un communiqué. «Les auteurs présumés ont brisé la vitrine du commerce au moyen d'un véhicule utilisé comme voiture-bélier avant de s'introduire dans le magasin et de s'emparer de divers objets», précise-t-elle encore.

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L'important dispositif de recherches mis en place – notamment en collaboration avec plusieurs corps de police régionaux et l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières – a permis d'interpeller les auteurs présumés. Il s'agit de deux ressortissants français âgés respectivement de 17 et 16 ans et de deux individus majeurs de sexe masculin, dont l’identité doit encore être établie, relève le communiqué.

Une instruction a été ouverte par le Ministère public ainsi que par le Tribunal des mineurs. (jzs/ats)

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