L'appli CFF est en panne: l'achat de billets est limité

En raison d'un dérangement technique, il faut actuellement s'armer de patience si l'on veut acheter un billet dans l'application CFF.

L'application CFF est actuellement confrontée à des problèmes techniques. Il n'est pas possible de se connecter avec les identifiants Swisspass. Il n'est pas non plus possible d'afficher les correspondances et donc d'acheter des billets.

Les CFF invitent les utilisateurs à effectuer leurs achats sans login, qui sont toujours possibles. Autrement dit, il faut acheter les tickets en tant que visiteur.

Le porte-parole des CFF Martin Meier a confirmé la panne à Blick: «Il s'agit d'un problème technique». Les CFF travaillent d'arrache-pied pour résoudre le problème, ajoute-t-il.

Il y a une semaine déjà, des problèmes sont apparus lors de l'achat de billets via l'application. (zen)