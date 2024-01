Ces élus veulent réduire l'argent donné aux CFF

La commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats doit encore se prononcer sur ce projet de loi. (jah/ats)

La commission propose, par ailleurs, de maintenir, par 8 voix contre 1 et 2 abstentions, le droit en vigueur en matière de financement des investissements opérés en dehors de l’infrastructure. Elle ne veut pas introduire un seuil à partir duquel les prêts seraient accordés dans le cadre du budget. La Confédération doit continuer à octroyer aux CFF des prêts de trésorerie pour répondre à leurs besoins de financement.

A l'instar des entreprises régionales de voyageurs qui ont dû puiser dans leurs réserves avant de pouvoir toucher des aides liées au Covid-19, les CFF doivent également pouvoir éponger une partie du montant des pertes par le biais des bénéfices engrangés dans le secteur durant les années précédentes et suivantes à cette période. Au contraire, une minorité souhaite maintenir le montant de 1,15 milliard.

Si ce premier volet n'a pas été disputé au National, la commission des finances du Conseil des Etats se montre critique, indiquent, vendredi, les services du Parlement. Elle a décidé, par 5 voix contre 5 et 1 abstention et avec la voix prépondérante du président, de diminuer le montant.

