Accusés de faire trop de bruit, les «trains qui secouent» testés par les CFF

Les CFF ont également mené des mesures acoustiques lors de la transformation du FV Dosto. Des améliorations sont annoncées dans ce domaine.

Voyager dans le FV Dosto resterait une épreuve pour certains passagers. Image: watson/agences

Pascal Michel / ch media

Les CFF poursuivent la modernisation de leur train à deux étages FV-Dosto afin d’en améliorer le confort. À leurs frais, ils transforment les bogies – les chariots situés sous les voitures, sur lesquels reposent les roues et qui assurent la stabilité du train – pour un montant de 90 millions de francs. Cette transformation inclut la suppression de la compensation de roulis, une technologie censée permettre des vitesses plus élevées en courbe, mais qui a suscité de nombreuses critiques en raison des mouvements ressentis à bord.

Lors d’un récent trajet d’essai, Reto Liechti, responsable Production Voyageurs aux CFF, s’est montré confiant. Selon lui, les mesures indiquent une nette diminution des mouvements de roulis. Ce constat serait également partagé par les accompagnateurs de train ainsi que par le personnel du wagon-bistro. La transformation complète des 62 rames ne sera toutefois achevée qu’au début des années 2030.

Des nuisances sonores surtout perceptibles dans les tunnels

Lors de ces essais, les CFF n’ont pas seulement évalué la stabilité de roulement après les transformations. Des mesures acoustiques ont également été effectuées, nous indique une porte-parole. Celles-ci ont confirmé les valeurs déjà relevées: selon la vitesse, le niveau sonore continu à l’intérieur des voitures se situe entre 60 et 79 décibels.

Echelle des niveaux sonores en dB Image: screenshot/Etat de Vaud

Un lecteur nous affirme, toutefois, avoir constaté une nuisance sonore nettement plus élevée. Lors d’un trajet à travers le tunnel de base du Gothard, il a mesuré, à l’aide d’une application sur son téléphone, un niveau compris entre 79 et 89 décibels, soit un bruit comparable à celui d’un mixeur de cuisine puissant. Il dénonce dès lors une isolation phonique insuffisante dans le FV Dosto, selon lui:

«Une nouvelle faiblesse de ce train»

Que disent les CFF?

Interrogés à ce sujet, les CFF assurent qu’«un niveau sonore intérieur permanent de 89 décibels» n’est pas compatible avec leurs valeurs de référence et qu’il n’est «pas explicable».

Ces écarts pourraient s’expliquer par le manque de fiabilité des mesures de bruit effectuées avec un téléphone portable. Les microphones des smartphones sont conçus pour capter la voix plutôt que les niveaux sonores, et les résultats peuvent varier fortement selon les appareils.

Il est, par contre, clair que la transformation des wagons n’aura aucun impact sur l’acoustique. Les CFF entendent agir sur d’autres leviers. Des améliorations sont notamment prévues au niveau de la ventilation et de la climatisation. Une porte-parole explique:

«Dans le cadre de ces mesures, des travaux d’étanchéité seront réalisés sur les gaines de ventilation à l’étage supérieur, aux extrémités des voitures, ce qui améliorera également le confort acoustique.»

Ces interventions devraient être achevées d’ici à la fin 2027.



Parallèlement, les CFF doivent maintenir le Dosto opérationnel pour l’exploitation quotidienne. La période de garantie du constructeur Alstom ayant récemment pris fin, les chemins de fer fédéraux doivent désormais assumer l’ensemble des « maintenances correctives ». Celles-ci vont de simples réinitialisations d’appareils à des réparations plus lourdes, comme le remplacement de moteurs. À cet effet, les CFF ont récemment attribué de gré à gré à Alstom un mandat de 2 millions de francs. (adapt. jah)