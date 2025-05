Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas

Vous avez oublié votre sac contenant des euros? Les objets trouvés des CFF vous les rendront en francs suisses. On vous explique.

J'ai perdu un sac en papier dans le métro lausannois et j'ai découvert quelque chose de surprenant. Si vous égarez des euros (ou une autre monnaie étrangère) dans les transports publics, les CFF ne vous les rendront pas. A la place, vous recevrez un montant équivalent en francs suisses. Mais pourquoi? On rembobine.

Après avoir annoncé la perte de mon sac en papier, j'ai reçu un email de confirmation qui stipule, non seulement, que les denrées périssables dans les objets trouvés sont jetées (au revoir, poulet au curry😢), mais aussi que, si l'objet perdu contenait de l'argent liquide étranger, «celui-ci est converti en argent suisse, puis payé».

Pour éclaircir ce petit mystère, il faut d'abord s'intéresser au cheminement de l'objet perdu. Lorsque vous oubliez, disons, votre sac à main dans le métro lausannois et qu'il est récupéré, il est déposé aux objets perdus des transports lausannois au Flon.

Les tl précisent toutefois, que si cet objet a une valeur élevée, il est stocké durant 24 heures dans leurs locaux au Flon, puis il est envoyé à la centrale des objets trouvés des CFF à Berne. A la capitale fédérale, votre sac va attendre d'être réclamé et vous pourrez le récupérer à la gare de votre choix. Mais quel est le rapport avec l'argent liquide étranger à l'intérieur me diriez-vous? On y vient.

La sécurité avant tout

Tout d'abord, lorsque vous laissez de l'argent liquide dans votre sac et que vous faites la déclaration de perte, on vous demande la somme exacte, mais aussi le nombre de coupures qui se trouvaient dans votre porte-monnaie (vous avez intérêt à avoir une bonne mémoire)👇🏽

Ces questions permettent bien entendu de vérifier la bonne foi du client. Nul besoin toutefois de preuves complémentaires, comme un reçu prouvant un retrait bancaire ou autre. «Les données exigées dans l'avis de perte sont suffisantes», explique Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. Ainsi, lorsque les CFF récupèrent votre sac et que votre porte-monnaie contenant 100 euros s'y trouve, leur premier réflexe est de «retirer l'argent de l'objet trouvé pour des raisons de sécurité».

«Pour garder cet argent, nous devons avoir des locaux sécurisés et c'est une contrainte importante, nous ne pouvons pas non plus nous permettre de le faire voyager d'une gare à l'autre» Frédéric Revaz, porte-parole CFF

En d'autres termes, si votre billet de 100 euros est retrouvé dans votre sac à Lausanne, les CFF vont mettre de côté cet argent, envoyer votre sac à Berne avec une note confirmant la présence de cette somme et vous le renvoyer à la gare de votre choix. L'argent liquide que vous allez récupérer n'est donc pas celui qui se trouvait dans vos affaires, mais la restitution sous forme de paiement de cette somme (vous suivez toujours?).

Mais pourquoi transformer en euros l'argent qui se trouvait préalablement en francs suisses? Et bien, votre argent ne peut pas voyager et dans la mesure où vous pouvez récupérer l'objet perdu dans n'importe quelle gare de suisse et que celle-ci n'a pas forcément de devises étrangères, la solution des CFF semble toute trouvée.

«Vous rendre la somme en francs suisses est la forme la plus sûre et la plus simple» Frédéric Revaz, porte-parole CFF

Nous y voilà! Les CFF vont donc vous remettre le montant directement en francs suisses, pour éviter de «manipuler l'argent» et tant pis pour le touriste européen qui se réjouissait de retrouver son argent en euros. Quant aux mauvaises langues qui pensent que l'argent liquide disparaît avant que votre porte-monnaie ne soit apporté aux objets trouvés, Frédéric Revaz ajoute:

«Nous ne donnons aucune indication sur le montant total trouvé chaque année, mais je peux vous assurer que nous trouvons régulièrement de l’argent liquide dans des objets trouvés».

Nous voilà rassurés.