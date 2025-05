Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains

Les voyages à l'étranger en train sont de plus en plus appréciés. Les CFF veulent introduire une nouvelle liaison qui traverse trois pays. Voici les autres nouveautés à venir ces prochaines années.

Stefan Ehrbar / ch media

Même si les CFF ne veulent pas s'exprimer sur cette nouvelle liaison, des milieux bien informés confirment qu'à partir de décembre 2026, un nouveau train direct devrait circuler chaque jour de Zurich à Bolzano, la capitale du Trentin-Haut-Adige (Tyrol du Sud), via Innsbruck en Autriche. Cette information a également été confirmée lors du récent «Forum Train Europe» à Ljubljana, capitale de la Slovénie.

Le trajet devrait durer environ six heures. Lorsque le tunnel de base du Brenner sera ouvert en 2032, il devrait être réduit d'environ une heure. Ce sont des trains Giruno du constructeur suisse Stadler qui devraient être utilisés.

Les trains Giruno des CFF devraient bientôt circuler sur de nouvelles lignes. Image: KEYSTONE

Mais des questions restent encore en suspens, surtout en ce qui concerne la collaboration avec les chemins de fer italiens. La porte-parole des CFF, Sabrina Schellenberg, se contente de dire que les CFF ne s'expriment pas sur les travaux en question. Les chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) et les chemins de fer italiens ne veulent pas non plus prendre position.

Le Trentin-Haut-Adige est une destination de vacances très appréciée des Suisses. Ces derniers ont représenté l'année dernière près de 400 000 arrivées et 1,7 million de nuitées, soit près de 5% des visiteurs. Actuellement, l'arrivée en train n'est possible qu'avec un changement de correspondance. Une autre option a existé: la compagnie aérienne italienne Skyalps avait lancé des vols entre Zurich et Bolzano au printemps 2022, mais les a interrompus après quatre mois seulement.

Des nouveaux trains CFF pour Livourne et Florence

Le nouveau train vers Bolzano n'est pas la seule extension que les CFF prévoient en direction de l'Italie. Dès la fin de cette année, le train direct qui circule quotidiennement de Zurich à Bologne sera prolongé jusqu'à Florence, et celui de Zurich en direction de Gênes continuera jusqu'à Livourne. En outre, deux trains circuleront à l'avenir quotidiennement entre Zurich et Venise, au lieu d'un seul.

Des trains Giruno devraient également être utilisés sur ces liaisons. Une liaison entre Zurich et Rome, qui pourrait être assurée par des trains Frecciarossa des chemins de fer italiens, est également en discussion. Aucune décision définitive n'a toutefois encore été prise à ce sujet.

Le nombre de passagers du trafic ferroviaire international en provenance et à destination de la Suisse a fortement augmenté ces dernières années, et pas seulement en direction de l'Italie. Les CFF ont donc développé l'offre en collaboration avec leurs partenaires ferroviaires sur différentes lignes. Ainsi, depuis décembre 2024, une paire de trains supplémentaire circule tôt le matin de Zurich à Munich et tard le soir pour le retour.

Offre en direction de l'Allemagne étendue

Les CFF prévoient en outre d'étendre l'offre en direction de l'Allemagne sur l'axe de la vallée du Rhin. Au plus tôt à partir de décembre 2026, un nombre nettement plus important de trains ICE en provenance d'Allemagne et à destination de la Suisse seront prolongés au-delà de Bâle et inversement. Des trains ICE circuleront désormais vers Brigue et le nombre de départs ICE de Berne, Zurich et Coire en direction de l'Allemagne augmentera.

En outre, les CFF veulent augmenter le nombre de liaisons vers l'Allemagne avec leurs propres trains Giruno. Ceux-ci pourraient entre autres être mis en service sur de nouveaux trains directs de Lugano à Hambourg via Lucerne et Bâle, dont certains pourraient déjà partir de Milan, comme le sait CH Media. Lucerne retrouverait ainsi ses liaisons directes avec l'Allemagne.

Au plus tôt en 2027, c’est quatre trains qui devraient circuler quotidiennement entre Bâle, Berne et Milan: actuellement, seuls trois trains par jour circulent en raison de travaux en Italie, à l'exception des week-ends. Entre juin et septembre de cette année, les trains directs seront même complètement supprimés sur ce trajet.

Des trains de nuit CFF et des TGV suisses?

Les adeptes des trains de nuit peuvent également se réjouir d'une extension de l'offre. Les nouvelles compositions Nightjet des chemins de fer autrichiens seront probablement mises en service à partir de décembre sur les trains de nuit de Zurich vers Hambourg et vers Amsterdam, et à partir du printemps 2026 sur ceux à destination de Vienne. Non seulement cela assure un meilleur confort sur ces itinéraires, mais libère aussi du matériel ferroviaire plus ancien que les CFF veulent utiliser pour un nouveau train de nuit saisonnier reliant Bâle à Copenhague et Malmö.

Celui-ci pourrait circuler pour la première fois au printemps 2026. Les CFF ont déposé une demande auprès de la Confédération pour un cofinancement de ce train, ce qui est possible grâce à la loi sur le CO2. Ce train parcourra environ 1300 kilomètres par jour et deviendrait ainsi le plus long train de voyageurs en provenance de Suisse, devant le train de nuit reliant Zurich à Budapest, qui parcourt une distance d'un bon millier de kilomètres.

En revanche, les chemins de fer ont retiré leurs projets de trains de nuit pour Rome et Barcelone. Par contre, ils envisagent de faire circuler des trains directs de jour de la Suisse vers Londres. La mise en œuvre de ce plan devrait toutefois prendre encore quelques années, car il existe des obstacles juridiques et techniques majeurs. Le directeur général des CFF, Vincent Ducrot, a également évoqué en mars dernier la possibilité de mettre en place des trains de jour à destination de Barcelone.

Enfin, les CFF étudient actuellement la possibilité d'acquérir leurs propres trains à grande vitesse. Selon leurs calculs, ils auraient ainsi plus de poids dans les discussions avec les compagnies ferroviaires étrangères et pourraient lancer de nouvelles liaisons vers la Suisse.

Traduit de l'allemand par Anne Castella