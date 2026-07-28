Le trafic CFF est interrompu sur cette ligne romande
Les voyageurs empruntant la ligne entre Lausanne et Fribourg devront s'armer de patience ce mardi en fin de journée. Le trafic est totalement interrompu entre Romont (FR) et Chénens en raison de travaux exceptionnels sur une ligne de contact, ont annoncé les CFF.
La perturbation devrait durer jusqu'aux alentours de 19h, selon les informations communiquées par l’ex-régie fédérale. Durant cette période, plusieurs lignes sont touchées, notamment les IC1, IR15, S40 et S41. Les CFF préviennent que des retards ainsi que des suppressions de trains sont à prévoir.
Pour les voyageurs effectuant de plus longs trajets, des itinéraires de remplacement ont été mis en place. Les personnes voyageant entre Genève-Aéroport, Genève ou Lausanne et Berne, Bâle CFF, Olten, Aarau, Zurich HB, Lucerne, Zofingue ou Sursee sont invitées à transiter par Bienne.
Les CFF recommandent aux voyageurs de consulter les horaires en temps réel avant leur départ, le temps que la situation revienne progressivement à la normale. (max)
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