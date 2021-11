Lausanne-Genève: le trafic Intercity reprend ce mercredi

A partir de mercredi 24 novembre, la cadence habituelle des six trains par heure et par sens sera rétablie entre les deux capitales lémaniques.

Cela fait presque trois semaines que le trafic ferroviaire entre Lausanne et Genève est perturbé, suite à l'affaissement de terrain qui s'est produit à la hauteur de Tolochenaz (VD).

Le retour à la normale semble maintenant se rapprocher. Le trafic Intercity va reprendre à partir de ce mercredi, rapportent les CFF. A partir de cette date, la vitesse des trains pourra être relevée à 50 km/h à l’endroit où l’affaissement s'était produit, ce qui augmente la capacité de la ligne.

Les clients profiteront donc dès mercredi matin de la cadence habituelle des six trains par heure et par sens entre Genève et Lausanne. Et concernant les autres trains:

Les trains IC5 circulent normalement.

En trafic régional, la S3 circule normalement et la S4 reste remplacée par bus entre Morges et Allaman.

Quelques trains restent supprimés entre Lausanne et Genève, comme certains trains de renfort de l’heure de pointe.

Suite à l’affaissement, les équipes sur place ont coulé plus de 40 mètres cubes de béton afin de combler les cavités qui s’étaient formées dans un premier temps.

Les travaux se poursuivent afin d'augmenter progressivement les vitesses de circulation. La voie ferrée doit être durablement stabilisée pour permettre une vitesse d’exploitation plus élevée.(asi)