Grosses perturbations sur le réseau ferroviaire romand ce matin

Tôt mardi matin, le trafic ferroviaire entre Neuchâtel (NE) et Bienne (BE) était interrompu à la hauteur de St-Blaise (NE). Du côté de Vaud et Fribourg, c'est le déraillement d'un train entre Ecublens-Rue (FR) et Lucens (VD) qui a troublé le trafic sur la ligne Palézieux-Payerne.

Plus de «Suisse»

Selon les CFF, la perturbation entre Neuchâtel et Bienne devrait durer au moins jusqu'à 9h00. Comme le veut la formule consacrée, «des retards et des suppressions sont à prévoir». Les lignes IC, IC5 et R16 sont concernées. En attendant que des bus de remplacement soient mis en service, les voyageurs vont devoir faire avec des temps d'attente.

Il est recommandé aux passagers entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Olten, Aarau, Bâle, Zürich et St-Galles de circuler via Berne.

Quant aux perturbations sur la ligne Palézieux-Payerne, en raison d'un déraillement, elles devraient se prolonger au moins jusqu'à midi. Des bus de remplacement ont été organisés. Les voyageurs entre Lausanne et Payerne doivent passer par Yverdon-les-Bains. (mbr)

(Développement suit)