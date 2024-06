Grâce à la plantation de verdure, la gare de Delémont offre davantage de lieux à l'ombre et participe à la réduction des grandes chaleurs. Keystone

Les CFF inaugurent la gare verte de Delémont

La gare verte de Delémont a été inaugurée samedi après des transformations progressives entamées en 2021. Les CFF veulent en faire une vitrine de leurs infrastructures écologiques.

D’ici à 2030, les CFF entendent diviser par deux leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2018, a indiqué la compagnie ferroviaire lors de la cérémonie. La gare de Delémont fait ainsi figure de pionnière sur le plan national dans le développement de solutions écologiques.

Des mesures ont été mises en place dans l’optique de tester leur efficacité et de pouvoir éventuellement servir de modèle pour les autres gares CFF en Suisse. Avec ses quelque 7000 voyageurs quotidiens, la gare de Delémont a été choisie parce qu'elle est «idéale» pour tester des mesures environnementales.

Havre de verdure

Sa taille et son fonctionnement sont comparables à de nombreuses autres gares CFF, précise le communiqué. Grâce à la plantation de verdure, la gare offre davantage de lieux à l’ombre et participe à la réduction des grandes chaleurs. L'opération a porté sur 8 arbres, 21 buissons, 4 plantes grimpantes et 32 espèces de plantes vivaces.

Une installation photovoltaïque a été construite sur le toit du parking côté sud. Outre l’ombre projetée, elle produit chaque année jusqu’à 190 000 kWh de courant propre. Ce qui équivaut aux besoins de 40 foyers. L’énergie solaire est utilisée pour le parking et sera injectée dans le réseau communal.

Du gris au vert

De plus, dix bornes de recharge à l’énergie solaire pour voitures électriques seront disponibles dès cet automne. «Petit à petit, le vert remplace le gris», se réjouit la compagnie. En effet, de nombreuses surfaces asphaltées sont désormais entièrement ou au moins partiellement désimperméabilisées et végétalisées.

Enfin, la gare de Delémont n’est plus chauffée au mazout, mais aux pellets de bois, une matière première renouvelable.

Cure de jouvence aussi pour Fribourg

Image d'archives. Keystone

De l'autre côté de la Suisse romande, la gare de Fribourg connaîtra des rénovations de son bâtiment principal. Le début du chantier est prévu à l’automne 2025, pour un achèvement en 2029. Le budget est estimé à 17 millions de francs. L'information parue samedi dans La Liberté a été confirmée par Frédéric Revaz, porte-parole des CFF.

Le projet en est au stade de l'enquête publique, selon la Feuille officielle. Il concerne l'assainissement du passage inférieur actuel et du bâtiment principal, avec toit et façade. (vz/ats)