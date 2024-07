Voici les gares CFF les plus fréquentées

De nouveaux chiffres des CFF montrent dans quelles gares la plupart des gens montent et descendent. En l'espace de cinq ans seulement, des changements parfois drastiques ont eu lieu. Tout cela est dû au télétravail, aux aménagements et à l'augmentation du trafic pendant les loisirs.

Stefan Ehrbar / ch media

En 2023, chaque jour ouvrable, en moyenne, 419 600 personnes montaient ou descendaient d'un train à la gare centrale de Zurich. Cette gare était ainsi de loin la plus fréquentée de Suisse, comme le montrent les chiffres récemment actualisés des CFF.

L'année dernière, la gare de Berne s'est classée en deuxième position avec près de 190 000 personnes embarquant ou débarquant chaque jour, chiffre qui n'inclut pas les passagers des Transports régionaux Berne Soleure (RBS), estimés entre 40 000 et 60 000 par jour ouvrable.

Ces deux gares partagent non seulement la tête du classement des plus grandes gares depuis des années, mais elles n'ont toujours pas retrouvé leurs niveaux d'avant la crise du Covid-19, contrairement à presque toutes les autres gares. En 2023, la fréquentation de la gare centrale de Zurich était inférieure de 11 % à celle de 2018 (aucune donnée n'est disponible pour 2019), et celle de Berne de 8,3 %.

CH Media a analysé les données des 58 plus grandes gares CFF en comparant les chiffres de 2018 et 2023. Cette analyse révèle aussi des changements en tête du classement. Alors qu'en 2018, la gare de Bâle CFF était encore la troisième gare en termes de passagers, elle a été dépassée par Winterthur. De plus, Lausanne a également rattrapé Bâle CFF au cours des cinq dernières années, et elles se trouvent désormais à égalité.

Les 10 gares les plus fréquentées en 2023

Zurich: 419 600 passagers Berne: 189 200 Winterthour: 110 900 Lausanne: 105 900 Bâle CFF: 105 900 Lucerne: 104 400 Zurich-Oerlikon: 94 200 Genève: 88 500 Olten: 80 900 Zurich Stadelhofen: 80 400

En 2023, comme en 2018, le top 10 était complété par les gares de Lucerne, Zurich Oerlikon, Genève, Olten et Zurich Stadelhofen.

Il est notable de constater que les gares situées dans les villes et les agglomérations n'ont pas encore retrouvé les niveaux de 2018. Cela est d'autant plus surprenant que les voyageurs ferroviaires ont parcouru plus de kilomètres en 2023 que jamais auparavant. Les chiffres du service d'information Litra montrent que les conséquences du Covid-19 ne se font plus sentir dans les trains suisses.

Lugano, grand gagnant

Le recul de la fréquentation dans ces gares urbaines est probablement lié au Covid-19. Dans les villes et agglomérations, les emplois de bureau dans le secteur tertiaire sont nombreux, et le télétravail, largement adopté pendant la pandémie, est encore beaucoup pratiqué. Cela réduit le nombre de trajets domicile-travail et donc la fréquentation des trains. Ce phénomène explique également pourquoi des gares comme Bienne, Bâle, Soleure ou Thoune comptent encore 5 % de voyageurs en moins en 2023 qu'en 2018.

A l'inverse, la gare de Lugano a connu une forte croissance, probablement grâce aux tunnels de base du Gothard et du Ceneri, ouverts en 2016 et 2020, qui ont amélioré les liaisons avec la Suisse alémanique et développé les transports publics dans le canton du Tessin. Le nombre de passagers a augmenté de 79 % à Lugano en cinq ans. Suivent Fribourg avec une augmentation de 45,2 % et Arth-Goldau avec 28,5 %. La gare profite également du développement de l'offre sur l'axe nord-sud.

Le Léman Express, système de RER dans l'agglomération genevoise, mis en service fin 2019, a aussi un impact notable. En gare de Genève, le nombre de passagers a augmenté de 25,2 % entre 2018 et 2023. L'augmentation générale du nombre de passagers pour les loisirs explique également les hausses à Landquart (20,1 %) et à Coire (17,2 %).

Les 10 gares qui ont gagné le plus de voyageurs entre 2018 et 2023

Lugano: +79% Fribourg: +45,2% Arth Goldau: +28,5% Viège: +26,5% Genève: +25,2% Brick: +21,8% Landquart: +20,1% Bellinzone: +20,1% Morges: +19,2% Renens: +18,7%

Cette année, le nombre de passagers dans les gares devrait continuer à augmenter et à se normaliser, même dans les grandes gares urbaines, comme le montrent les premiers indices de 2024.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)