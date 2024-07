Swisspass affirme que le nouveau demi-tarif «Plus» fait un tabac

Un contrôleur CFF. Image: KEYSTONE

L'abonnement CFF demi-tarif Plus cartonne auprès des voyageurs annonce Swisspass mardi.

Plus de «Suisse»

Le nouveau modèle d'abonnement demi-tarif Plus suscite un «vif intérêt» chez les voyageurs des transports publics. Plus de 100 000 paquets de crédits ont été vendus entre décembre 2023, date du lancement de l'abonnement, et mi-juin, indique l'Alliance Swisspass à Keystone-ATS.

Les attentes ont été «nettement dépassées» dès la phase de lancement, affirme l'Alliance Swisspass:

«Actuellement, des titres de transport d'une valeur d'environ trois millions de francs sont achetés chaque semaine avec les avoirs du demi-tarif Plus»

Comme attendu, c'est le plus petit forfait fixé à 1000 francs qui rencontre le plus grand succès. Mais les premiers clients passent déjà à un forfait supérieur après avoir épuisé le plus petit, écrit Swisspass.

Si tant les adultes que les jeunes utilisent la nouvelle offre, elle séduit surtout les adultes. La classification du modèle d'abonnement, entre le demi-tarif et l'AG, fonctionne bien et offre aux voyageurs une option supplémentaire.

Le demi-tarif Plus fonctionne ainsi: les utilisateurs versent un montant et reçoivent en contrepartie un bonus. Avec le demi-tarif Plus 1000 par exemple, l'utilisateur verse 800 francs et reçoit un bonus de 200 francs, le crédit total s'élevant à 1000 francs. (jch/ats)