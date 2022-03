Le CEO Vincent Ducrot souhaite reprendre la main concernant les dépenses des CFF. Image: sda

En déficit, les CFF annoncent des économies ambitieuses

Les CFF ont encore fortement été touchés par le coronavirus en 2021. Le volume de passagers a été de plus d'un tiers inférieur à celui de 2019, avant la pandémie. Cela s'est traduit par un déficit de 325 millions de francs.

La perte, qui s'élevait à 617 millions de francs en 2020 s'est fortement réduite, a relevé mardi devant les médias la présidente du conseil d'administration des CFF Monika Ribar. En effet, l'ex-régie indique n'avoir perdu «que» 325 millions de francs en 2021. Cette baisse de 47,3% par rapport à 2020 a été obtenue grâce au soutien des pouvoirs publics, à des recettes plus élevées et à des mesures d'économie. Les subventions sont passées de 277 millions à 330 millions.

En raison des résultats négatifs de 2020 et 2021, l'endettement de la compagnie ferroviaire a augmenté de 720 millions de francs, pour atteindre plus de 11 milliards. Le taux de couverture de la dette est de 13,7%, soit plus du double de la limite de 6,5% fixée par la Confédération.

Des économies ambitieuses pour l'avenir

Au total, la pandémie devrait coûter environ trois milliards de francs aux CFF, a souligné le directeur financier Franz Steiger. Afin de reprendre le contrôle de sa situation financière, l'ex-régie fédérale nourrit des plans d'économies «ambitieux»: elle veut dépenser six milliards de francs de moins d'ici 2030.

Steiger a entre autres évoqué une intention de baisser des coûts dans l'administration, une évaluation des investissements, ou encore un effort dans la numérisation pour améliorer l'efficacité. A ces six milliards, s'ajoutent 80 millions de francs d’économies annuelles attendues par la Confédération de 2024 à 2030. Elle mise surtout sur un avantage imparable: l'écologie du rail.

Dans leur stratégie 2030, les CFF s'attendent à une diminution du nombre de pendulaires, mais à une augmentation du trafic de loisirs. A plus court terme, les CFF veulent reconquérir la clientèle qui a déserté les gares pendant la pandémie, a relevé le directeur général Vincent Ducrot. Pour ce faire les CFF visent:

De nouvelles formules d'abonnement.

Une amélioration de la fluidité de l'information en cas de perturbations.

A rendre les gares plus attrayantes.

Quelques chiffres sur les fréquentations et les pertes

En termes de fréquentation, le nombre de passagers a augmenté en 2021 de 4,9% par rapport à l'année précédente. Le volume a, toutefois, été inférieur de 33,1% au niveau de 2019.

Au total, 885 000 passagers ont voyagé chaque jour avec les CFF.

Au final, le trafic voyageurs a enregistré une perte de 495 millions en 2021, contre 669 millions un an plus tôt.

Pourquoi c'est mieux allé cette année?

L'amélioration par rapport à 2020 est à mettre sur le compte du trafic de loisirs, qui s'est mieux rétabli que le trafic pendulaire. Dans le trafic international, le taux d'occupation a été d'environ un tiers inférieur à celui d'avant la pandémie, même si certaines destinations ont retrouvé leur niveau de 2019.

La branche immobilière a contribué à la stabilisation du résultat des CFF, avec un bénéfice de 274 millions de francs (+30 millions sur un an). La filiale de transport de marchandises CFF Cargo a maintenu un chiffre d'affaires stables, toutefois inférieur de 10.3% à celui de 2019. Son résultat s'est lui amélioré, notamment grâce aux subventions de la Confédération.

Meilleure ponctualité et satisfaction améliorée

Contrairement à 2020, les CFF n'ont pas réduit leur horaire l'an dernier. Seule la vague du variant Omicron les a contraints à prendre des mesures ponctuelles début 2022. Grâce à une bonne planification des chantiers et à une diminution du nombre de dérangements, la compagnie a enregistré le deuxième meilleur résultat de son histoire en termes de ponctualité.

La satisfaction de la clientèle s'est également améliorée dans l'ensemble. Elle a, toutefois, été bien plus faible en Suisse romande, en raison des nombreux travaux, a relevé Vincent Ducrot. Le niveau le plus bas a coïncidé avec l'interruption du trafic pendant plusieurs jours sur l'axe Lausanne-Genève en novembre, en raison d'un affaissement des voies à Tolochenaz (VD).

Le problème de pénurie au niveau du personnel des locomotives est par ailleurs en passe d'être résolu, s'est réjoui le directeur général. La satisfaction du personnel a globalement continué de s'améliorer.

Les CFF doivent, cependant, faire un effort pour devenir un employeur plus attractif, notamment dans la conciliation de la vie privée et vie professionnelle, estime le Syndicat du personnel des transports (SEV). (ats/svp)