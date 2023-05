Selon Vincent Kaufmann, sociologue de l'EPFL, le nouvel horaire des CFF présente quelques avantages mais surtout, beaucoup d'inconvénients. Image: KEYSTONE

Horaire des CFF: «Vaud a sacrifié Yverdon, mais gagne sur toute la ligne»

L'horaire 2025 des CFF provoque remous et colères. La solution trouvée par l'ex-régie fédérale pour fluidifier le trafic, soit privilégier la fréquence au temps de parcours, en rajoutant plusieurs changements, notamment à Renens, est-elle la bonne? Un expert de l'EPFL donne son avis.

Relativement fixe depuis l'an 2000, l'horaire CFF de 2025 promet de nombreux changements. Parmi eux, la montée en importance de Renens comme nœud ferroviaire dans le transport de passagers et la fin des lignes directes Genève et Yverdon-les-bains. Et avec elle: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et tout le jura via Bienne.

Déjà, les pendulaires s'agitent, notamment ceux de l'Arc jurassien. Si la cadence de leurs déplacements vers Genève est doublé, sortir et remonter à Renens est un désavantage certain, notamment si on transporte des bagages. Pour ceux qui viennent depuis Delémont, cela veut dire deux changements: à Bienne et à Renens.

Pour les CFF, il y a des gagnants et des perdants

Pour le patron des CFF, qui balance les critiques d'un revers de la main, le meilleur équilibre a été trouvé. Vincent Ducrot a notamment estimé sur le plateau du 19.30 de la RTS que l'augmentation de la fréquence permettra de diminuer les retards.

«Il y a toujours des gagnants et des perdants. Ce système sera beaucoup plus fiable pour les clients» Vincent Ducrot, directeur des CFF 19.30, rts

Il assure que les pendulaires préféreront cette solution, quitte à passer quelques minutes de plus dans le train et devoir changer deux fois. «Sondages» internes à l'appui, assure-t-il.

«Cet horaire est meilleur que l'actuel, je suis désolé de vous le dire» Vincent Ducrot, directeur des CFF 19.30, rts

Mais il n'hésite pas à concéder qu'une partie des pendulaires verra sa qualité de transports réduite:

«Pour les Jurassiens, ce sera certainement plus difficile pendant quelques années. C'est le prix à payer pour une meilleure stabilité» Vincent Ducrot, directeur des CFF 19.30, rts

«Vaud a sacrifié Yverdon»

Ce n'est pas forcément l'avis de Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'EPFL:

«Cela fait beaucoup de monde de pénalisé pour assurer la stabilité d’un horaire!» Vincent Kaufmann, sociologue de la mobilité, EPFL

Pour le chercheur, l’horaire proposé va rendre plus difficile le quotidien «des habitants de l’agglomération genevoise, du Nord Vaudois, qui s’est manifesté avec vigueur, de tout le canton de Neuchâtel et du Jura».

Pour le professeur de la haute école, il est impératif de maintenir les liaisons directes: «je ne doute pas que nous disposons d’ingénieurs agiles et créatifs qui pourraient y parvenir». Il complète:

«L’horaire 2025 me semble surtout refléter les rapports de force entre les cantons romands: Vaud a sacrifié Yverdon mais gagne sinon sur toute la ligne...» Vincent Kaufmann, sociologue de la mobilité, EPFL

Le problème est présent dans le canton de Vaud, mais aussi en Suisse en général, comme l'ont fait remarquer d'autres observateurs. «C’est un signe parmi d’autres que la Suisse n’a pas de politique d’équité territoriale ou de véritable projet de territoire dans le domaine de la mobilité», estime Vincent Kaufmann.

«Entre Berne, Zurich et Bâle, il n’y a aucune réduction de vitesse sur le réseau ferroviaire, qui est stable et beaucoup plus performant qu’en Suisse romande» Vincent Kaufmann, sociologue de la mobilité, EPFL

Une perte de confort importante

Ce n'est pas le seul élément problématique de l'horaire. L'expert loue volontiers le fait de décaler le nœud ferroviaire romand principal à Renens pour désengorger Lausanne, dont les travaux de la gare devraient occuper le centre-ville au moins ces dix prochaines années (une fois que ceux-ci auront débuté).

«Mais des liaisons directes vers la plus grande agglomération de Suisse Romande, Genève, vont disparaître» Vincent Kaufmann, sociologue de la mobilité, EPFL

Au-delà de cet état de fait, beaucoup de pendulaires et de voyageurs en direction de l'aéroport de Genève auront déjà anticipé les problèmes particulièrement pratiques, que Vincent Kaufmann n'hésite pas non plus à critiquer et imager:

«Imaginez prendre la passerelle de la gare de Renens avec de lourdes valises, des enfants en bas âge ou simplement en étant âgés — pour changer de rame alors que vous n’avez que 5 minutes pour le faire et que votre train est en retard. Quelle perte de confort!» Vincent Kaufmann, sociologue de la mobilité, EPFL

Pour le sociologue, c'est bien ce changement qui pose le problème principal. La prolongation des durées de trajets est, quant à lui, un problème plus superficiel: «L'allongement de quelques minutes pour des déplacements qui font une heure n’est pas pénalisant», concède-t-il volontiers. Mais de nuancer: «Ça l’est beaucoup plus pour des déplacements de 2h20 à 3h».

L'impact carbone en question

La grogne des passagers et les problèmes sur les quais, c'est une chose. Mais la stratégie des CFF liée à l'écologie en est une autre. Celui-ci pointe notamment du doigt l'Arc jurassien:

«Le projet d’horaire des CFF aura pour effet de reporter du trafic du train vers la voiture dans le Nord Vaudois, le canton de Neuchâtel, le Jura bernois et le canton du Jura. Ce sera en particulier le cas pour des déplacements de longue distance vers Genève et Genève-aéroport. Ce qui est problématique, c’est qu’il s’agit de déplacements longs ayant un impact carbone important» Vincent Kaufmann, sociologue de la mobilité, EPFL

«Il y a un manque de vision, et surtout une stratégie totalement incohérente par rapport à l’objectif de neutralité carbone dans le domaine de transports», estime ainsi le sociologue.