Le nouvel horaire des CFF vise à «renforcer la ponctualité» en Suisse romande. Image: KEYSTONE

Les CFF vont changer la vie des pendulaires romands dès 2024

La situation du réseau ferroviaire n'est pas idéale en Suisse romande, où les retards et les chantiers s'accumulent. Les CFF annoncent une refonte des horaires dès 2024 pour renforcer la ponctualité et permettre la réalisation des nombreux travaux. Voici tous les changements.

En Suisse romande, la base de l’horaire CFF n’a pas changé depuis le projet Rail 2000, lancé en 1987. Entre-temps, le nombre des voyageurs et des chantiers, dus à l'infrastructure vieillissante, ont explosé, indiquent vendredi les CFF dans un communiqué. Les travaux aux gares de Lausanne et de Renens en sont les exemples les plus retentissants.

Par conséquent, l’horaire ne dispose plus de suffisamment de réserves dans les temps de parcours pour assurer une ponctualité satisfaisante des trains, poursuit l'ex-régie fédérale. En effet, la Suisse romande affiche des taux de retard supérieurs à la moyenne nationale. Conséquence:

«Une qualité d’offre inférieure et des ruptures de correspondances plus fréquentes en Suisse occidentale» CFF

Pour pallier cette situation, les CFF ont prévu d'investir environ six milliards de francs dans le réseau de Suisse romande d'ici 2030, dans l'objectif d’entretenir le réseau, de le développer et de moderniser les gares. La mise en place progressive des infrastructures du «réseau futur» nécessite un «accroissement des réserves dans les temps de parcours». Autrement dit, un nouvel horaire, qui entrera en vigueur le 15 décembre 2024.

«Le nouvel horaire vise à renforcer la ponctualité et à permettre la réalisation des nombreux travaux de renouvellement de l’infrastructure», résument les CFF. Voici les nouveautés qu'il comporte.

Temps de parcours prolongés

L’ensemble des relations grandes lignes voient leur temps de parcours rallongé de quelques minutes pendant toute la durée de cet horaire de chantier, soit pour les dix prochaines années au moins. Dans le détail:

Lausanne–Genève : +4 minutes sur la relation la plus rapide, mais avec arrêt à Renens

: +4 minutes sur la relation la plus rapide, mais avec arrêt à Renens Lausanne–Sion : +2 minutes

: +2 minutes Lausanne–Berne : +3 minutes sur la relation la plus rapide

: +3 minutes sur la relation la plus rapide Lausanne–Bienne : +8 minutes, mais avec arrêt à Renens

: +8 minutes, mais avec arrêt à Renens Viège-Berne: +2 minutes

La gare de Renens desservie par les trains grandes lignes

La plus grande nouveauté du nouvel horaire va concerner la gare de Renens, qui sera utilisée comme point d’arrêt supplémentaire pour la plupart des trains grandes lignes.

«Cela permettra à quelque 4000 clients quotidiens à destination de l’Ouest lausannois de descendre directement à Renens plutôt que de transiter par la gare de Lausanne» CFF

Les trains concernés seront les suivants:

Rorschach/Zurich–Bienne–Lausanne (IC5)

(IC5) St-Gall/Zurich–Genève-Aéroport (IC1)

(IC1) Brigue–Genève-Aéroport (IR90, mais pas tous)

Autre conséquence de ce changement, le trajet Genève–Renens deviendra ainsi 8 minutes plus court. En revanche, suite à cet arrêt supplémentaire à Renens, le temps de trajet le plus court entre Genève et Lausanne pour les trains grandes lignes passera de 35 à 39 minutes.

Les changements en un clin d'œil. Image: CFF

Trains IC5: terminus Lausanne

Les trains IC5 (ligne du Pied du Jura) auront tous Lausanne comme terminus, chaque demi-heure. Ces trains IC5 feront désormais arrêt à Renens, où les clients voyageant d’Yverdon-les-Bains, Neuchâtel ou Bienne à Genève changeront de train.

Aujourd’hui, les clients voyageant entre Neuchâtel et Genève disposent chaque heure d’une liaison sans changement en 1h09 et d’une autre, avec un changement à Lausanne, en 1h36.

en 1h09 et d’une autre, avec un changement à Lausanne, en 1h36. Dans l’horaire 2025, ces mêmes clients disposeront de deux liaisons par heure avec changement à Renens, en 1h17.

Cette cadence de 30 minutes, que ce soit pour Lausanne ou Genève, sera également à disposition des voyageurs à destination ou provenance, par exemple, de Bienne et Delémont.

A Lausanne, la correspondance entre les trains IC5 (ligne du Pied du Jura) et la Riviera ou le Bas-Valais est maintenue chaque demi-heure, mais avec les trains RegioExpress et non plus avec les trains IR90 comme c’est le cas actuellement.

Liaison Palézieux–Vevey

En outre, une nouvelle liaison sera mise en place entre Palézieux et Vevey, via la ligne entre Vevey et Puidoux. La correspondance sera possible à Palézieux avec les trains IR15 (Lucerne–Genève-Aéroport) et à Vevey avec les trains IR90 (Genève-Aéroport–Brigue).

Le gain en temps de parcours sera de 10 minutes entre Fribourg et Vevey et de 5 minutes entre Fribourg et Sion par rapport à la situation actuelle.

Trains RegioExpress jusqu’à Martigny

Les trains RegioExpress, qui circulent actuellement une fois par heure d’Annemasse à Saint-Maurice, seront doublés à la cadence de deux trains par heure et par sens. Ils seront prolongés une fois par heure jusqu’à Martigny, qui bénéficiera ainsi de trois trains grandes lignes par heure (au lieu de deux actuellement).

Grâce à une nouvelle politique d’arrêt des RegioExpress entre Annemasse et Genève, il est également prévu de renforcer les capacités du Léman Express tout en permettant de mieux relier le territoire genevois à l’Arc lémanique et au Valais. Les gares suivantes vont également bénéficier d’un train RegioExpress de plus par heure:

Montreux

Villeneuve

Aigle

Bex

Saint-Maurice

L’horaire 2025 impliquera des changements d’habitudes de mobilité. «Il représentera le plus grand changement d’horaire en Suisse occidentale depuis Rail 2000», concluent les CFF. (asi)