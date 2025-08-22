Une partie du personnel de l'aéroport de Zurich a décidé de faire grève. Keystone

Grève d'une partie du personnel au sol à l'aéroport de Zurich

Les employés au sol d'Airline Assistance Switzerland ont fait grève vendredi après-midi. Aucun vol n'a été annulé grâce à d'autres prestataires.

Les employés de l'entreprise d'assistance au sol Airline Assistance Switzerland (AAS) à l'aéroport de Zurich se sont mis en grève vendredi après-midi. Menacés de licenciement collectif, ils exigent un plan social. En fin de journée, aucun vol n'avait été annulé.

Le débrayage a débuté à 14h00 et devait durer jusqu'à la fin du service. La situation est calme, a indiqué le service de presse de l'aéroport à l'agence de presse Keystone-ATS. En fin d'après-midi, aucun vol n'avait été annulé grâce à d'autres prestataires de services au sol. Seuls quelques retards ont été enregistrés.

Le personnel d'AAS a décidé de cesser le travail, car l'entreprise AAS a prévu d'interrompre ses activités à Zurich. L'entreprise assure notamment les services d'assistance en escale des compagnies aériennes Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro et GP Aviation. Le mouvement impactait au total 35 vols.

Plus de 200 personnes touchées

Selon le SSP Trafic aérien, l'entreprise a lancé une procédure de consultation il y a environ deux semaines. Plus de 200 employés pourraient perdre leur emploi. Selon le syndicat, AAS a jusqu'à présent refusé de négocier un plan social équitable.

AAS conteste cette version des faits. Elle examine actuellement de nombreuses propositions formulées par les collaborateurs d'AAS dans le cadre de la procédure de consultation. L'objectif est d'éviter autant que possible les licenciements ou de les réduire au maximum.

Une fois que cette étape sera terminée, et si des licenciements devaient avoir lieu, AAS examinera la proposition du SSP concernant le plan social. Cela a toujours été communiqué ainsi au syndicat, affirme AAS. (ats/svp)