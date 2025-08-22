ciel couvert18°
DE | FR
burger
Suisse
aéroport

Grève d'une partie du personnel au sol à l'aéroport de Zurich

Passengers look at screens informing them of the flight situation, Friday, July 19, 2024, at the airport Zurich in Kloten, Switzerland. A global technology outage grounded flights, knocked banks and h ...
Une partie du personnel de l'aéroport de Zurich a décidé de faire grève.Keystone

Grève d'une partie du personnel au sol à l'aéroport de Zurich

Les employés au sol d'Airline Assistance Switzerland ont fait grève vendredi après-midi. Aucun vol n'a été annulé grâce à d'autres prestataires.
22.08.2025, 23:0522.08.2025, 23:05
Plus de «Suisse»

Les employés de l'entreprise d'assistance au sol Airline Assistance Switzerland (AAS) à l'aéroport de Zurich se sont mis en grève vendredi après-midi. Menacés de licenciement collectif, ils exigent un plan social. En fin de journée, aucun vol n'avait été annulé.

Le débrayage a débuté à 14h00 et devait durer jusqu'à la fin du service. La situation est calme, a indiqué le service de presse de l'aéroport à l'agence de presse Keystone-ATS. En fin d'après-midi, aucun vol n'avait été annulé grâce à d'autres prestataires de services au sol. Seuls quelques retards ont été enregistrés.

Le personnel d'AAS a décidé de cesser le travail, car l'entreprise AAS a prévu d'interrompre ses activités à Zurich. L'entreprise assure notamment les services d'assistance en escale des compagnies aériennes Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro et GP Aviation. Le mouvement impactait au total 35 vols.

Plus de 200 personnes touchées

Selon le SSP Trafic aérien, l'entreprise a lancé une procédure de consultation il y a environ deux semaines. Plus de 200 employés pourraient perdre leur emploi. Selon le syndicat, AAS a jusqu'à présent refusé de négocier un plan social équitable.

AAS conteste cette version des faits. Elle examine actuellement de nombreuses propositions formulées par les collaborateurs d'AAS dans le cadre de la procédure de consultation. L'objectif est d'éviter autant que possible les licenciements ou de les réduire au maximum.

Une fois que cette étape sera terminée, et si des licenciements devaient avoir lieu, AAS examinera la proposition du SSP concernant le plan social. Cela a toujours été communiqué ainsi au syndicat, affirme AAS. (ats/svp)

Plus d'actu suisse

Voici ce que l'armée suisse veut s'acheter pour 1,7 milliard
Les femmes célibataires sont privées de sperme en Suisse et c'est un problème
de Viviane Vogel
Toujours plus de Suisses vivent à l'étranger: voici leurs pays favoris
Prendre des vitamines est «inutile» et c'est prouvé par le Chuv
de Alberto Silini
1
La Suisse n’aura pas droit à cette nouveauté chez Starbucks
de Fred Valet
2
Cannabis légal à Bâle: voici le bilan après deux ans
«Toute la maison bougeait»: deux Suisses racontent le séisme en Asie
de Kilian Marti
Thèmes
Ces avions ont frôlés la catastrophe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
2
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
3
Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge
CNN dit que les Bernois vont au travail à la nage: «N'importe quoi»
La chaîne de télévision américaine a récemment consacré un reportage à la baignade dans l'Aar, affirmant notamment que les pendulaires bernois s'en servaient pour aller au travail. Pas vraiment.
Les Bernois sont très fiers de leur rivière. La baignade dans l'Aar («Aareschwumm» en bon suisse-allemand) est une véritable institution pour les habitants de la capitale. Elle figure par ailleurs sur la liste des traditions vivantes du pays depuis 2017. Le concept est simple: il suffit de se jeter à l'eau et de se laisser porter par le courant jusqu'à l'un des nombreux points de sortie aménagés le long du cours d'eau.
L’article