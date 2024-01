Keystone

Une panne à Fribourg a perturbé les trains entre Lausanne et Berne

Des trains ont du éviter la gare de Fribourg, vendredi soir. Le problème devrait être régler cette nuit.

Une panne électrique causée par un train en gare de Fribourg a perturbé le trafic ferroviaire vendredi à partir de 16h30. La situation s'est toutefois normalisée vers 19h00 et le courant a pu être rétabli.

«Il faut toutefois encore tabler sur des retards» Patrick Walser, porte-parole des CFF

Des bus de remplacement ont été mis en place sur les lignes entre Berne et Fribourg, Romont et Guin et entre Fribourg et Givisiez. De nombreux trains circulaient via Bienne pour éviter la gare de Fribourg.

Le train qui a causé la panne électrique a pu repartir, a ajouté le porte-parole. Selon lui, des techniciens vont réparer le problème cette nuit. (ats)

Développement suit.