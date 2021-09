Sauvez la planète et optez pour la litière végétale

Le canton de Genève prie les propriétaires de chats de bien vouloir passer de la litière classique aux litières en matières biodégradables.

Oui oui, même votre chat peut faire un geste pour la planète: il lui suffit de se soulager dans une litière végétale.

La litière normale ne disparait jamais vraiment (😱)

Le problème avec les litières minérales classiques? Elles contiennent des résidus non combustibles qu'il faut ensuite stocker définitivement en décharge. À Genève, on compte 29 000 chats, dont chacun produit 33 kilos de litière par an. On avoisine le million de kilos…

Les autorités cantonales enjoignent donc les propriétaires de chats à opter pour les litières végétales.

Les joies d'être écolo

En effet, les litières aux matières biodégradables (bois, papier recyclé ou autres composants organiques) s’éliminent totalement par combustion.

Le hic: elles coûtent plus cher et sont parfois moins efficaces en termes d’odeurs. Ben oui, comme souvent avec les gestes écolo, c'est plus cher et ce n'est pas toujours sexy.

Attention aux litières «compostables»

Malgré les promesses des distributeurs, qui vendent parfois leurs litières comme «compostables», aucune d'entre elles n'est acceptée dans le petit bac vert.

Car les litières, même biodégradables, ne peuvent pas être compostées par principe de précaution.

Et si vous souhaitez être optimal d'un point de vue écologique, vous pouvez opter pour une litière à partir de déchets végétaux, comme des copeaux ou de la sciure, afin de mieux valoriser les déchets.