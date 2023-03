Voici à quoi ressemblent les nouveaux Toblerone

Toblerone doit changer son célèbre emballage parce qu'il ne sera plus fabriqué uniquement en Suisse. Le nouveau design est désormais disponible.

Plus de «Suisse»

On sait désormais à quoi ressemble le nouveau Toblerone. Il a conservé sa forme triangulaire mondialement connue, mais le logo et le sceau d'origine ont été modifiés. Le Cervin, qui ornait l'emballage depuis des décennies, a fait place à une montagne anonyme et stylisée. L'inscription «Toblerone of Switzerland» fait également partie du passé. Désormais, on peut lire «Established in Switzerland 1908».

Toblerone appartient au groupe américain Mondelez International, mais a toujours été produit sur le site suisse de Berne-Brünnen. L'usine a atteint ses limites et la production a été étendue à une usine en Slovaquie.

Depuis 2017, les directives d'origine pour les produits de luxe et les denrées alimentaires (la loi Swissness) définissent quand un produit peut être qualifié de suisse. Dans le cas du Toblerone, les conditions n'étaient plus réunies.

La montagne a bel et bien changé

Ainsi, plus aucun symbole national suisse ne pouvait être utilisé sur l'emballage. Bien que la fabrique de chocolat slovaque ne commence ses activités qu'en été, les nouveaux Toblerone arrivent déjà dans les supermarchés, selon 20Minutes.ch.

Le nouveau design de Toblerone comparé à l'ancien

Mondelez ne pense pas que le changement d'image aura une influence sur le chiffre d'affaires. Stefan Vogler, expert en marketing est persuadé que le Toblerone continuera à être considéré comme une marque suisse par la plupart des consommateurs.

Le reste de l'emballage ressemble désormais à ça

Si les symboles suisses ont disparu de l'emballage, il reste un emblème bernois. L'ours, qui se cachait jusqu'à présent dans les arêtes rocheuses du Cervin, se cache désormais dans la nouvelle montagne.