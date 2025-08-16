Cette Suissesse à peine sortie de l'école reçoit un prix à Locarno

Camille Surdez (photo) a pour le moins bien rentabilisé son travail de Bachelor: il lui a valu un prix à Locarno. Keystone

Une cinéaste suisse fraîchement sortie de l'ECAL a reçu une distinction au Festival du film de Locarno samedi. Le premier grand prix a quant à lui été raflé par le réalisateur japonais Sho Miyake. Tour d'horizon.

«L'avant-poste 21» de la jeune cinéaste jurassienne Camille Surdez se voit décerner le prix du meilleur nouveau talent suisse dans la catégorie «Léopards de demain» (Pardi di Domani). Il s'agit de son film de diplôme de Bachelor à l'ECAL (Ecole cantonale d'art de Lausanne).

«C'est un peu le scénario idéal quand on finit l'école avec son court métrage, d'être à Locarno. En même temps, ça s'accompagne de beaucoup de pression personnelle», avait-elle affirmé jeudi sur les ondes de la RTS.

Pour ce court métrage, Camille Surdez, 24 ans, s'est principalement entourée d'anciens élèves de l'ECAL. Son film, au-delà de la question de l'avortement, explore l'amitié féminine.

Qui a remporté quoi, sinon?

La 78e édition du Festival de Locarno s'est achevée samedi avec l'octroi du Léopard d'or du meilleur film à l'oeuvre japonaise «Tabi to Hibi», du réalisateur Sho Miyake.

Pour le reste, voici les autres distinctions (sans exhaustivité): Le film «White Snail» des Autrichiens Elsa Kremser et Levin Peter a obtenu un prix spécial, ainsi que le Léopard de la meilleure interprétation attribué à Marya Imbro et Mikhail Senkov.

Le réalisateur japonais Sho Miyake est la grande star de cette édition. Keystone

Le Léopard de la meilleure réalisation est revenu au cinéaste libanais Abbas Fahdel pour Tales of the Wounded Land. Du côté de l’interprétation, le jury a également récompensé Manuela Martelli et Ana Marija Veselcic pour leur rôle dans Bog nece pomoci (God Will Not Help) de Hana Jusic, une coproduction réunissant la Croatie, l’Italie, la Roumanie, la Grèce, la France et la Slovénie.

Le prix du meilleur jeune réalisateur est allé à l’Argentine Cecilia Kang pour Hijo mayor.