La Suisse est la plus innovante, selon l'ONU et (inédit) la Chine galère

La Suisse reste le pays le plus innovant au monde, devant la Suède qui passe à nouveau devant les Etats-Unis. Fait rarissime, la Chine recule.

Pour la treizième année consécutive, la Suisse est première de l'Indice mondial de l'innovation, qui rassemble des dizaines d'indicateurs dans plus de 130 pays. Elle «continue d'être la championne incontestée», affirme l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi) dans son rapport. Et «ce n'est pas parce qu'elle est l'Etat hôte» de l'institution, a plaisanté le directeur général Daren Tang.

Le top 5, selon l'ONU:

Suisse Suède Etats-Unis Royaume-Uni Singapour

Pourquoi la Suisse est-elle si bien classée?

La Confédération arrive en tête sur des thématiques comme les conditions-cadres pour les affaires, le recours aux nouvelles technologies, les familles de brevets ou encore la production de savoir-faire et de technologies.

«Les PME se doivent d'être plus innovantes» en Suisse, étant donné le peu de matières premières et un petit marché intérieur, avait affirmé, l'année dernière à Keystone-ATS, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. La recherche suisse aboutit depuis longtemps au lancement de start-ups, affirmait-il. Pour un pays comme la Suisse, la propriété intellectuelle est «très importante», précisait-il également.

Avec une lente relance économique après la pandémie de coronavirus, des taux d'intérêt élevés et des conflits, la situation actuelle n'est pas favorable, déplore l'OMPI.

La Chine recule, pourquoi?

La Chine reste le seul pays émergent dans les trente plus innovants, mais elle recule d'un rang et est 12ᵉ. Tang estime à ce sujet:

«Il y a des mouvements vers le haut et vers le bas. Celui-là ne signifie pas un changement drastique»

Selon lui, il faut davantage regarder la «cohérence» de la progression chinoise sur le long terme. Les dernières années ont été difficiles avec les restrictions liées à la pandémie et l'inflation, renchérit un responsable de l'organisation. Mais cette situation n'affecte pas «le potentiel de renforcement à plus long terme de l'innovation chinoise», dit-il

L'Asie grimpe, pourquoi?

Un groupe de pays émergents «se hisse progressivement» dans l'indice, se réjouit Tang. «Preuve qu'une attention particulière portée à l'écosystème de l'innovation peut faire une différence», selon lui, même si l'Ompi parle d'une récente «fragmentation» de celle-ci. Désormais, les cinq plus grands centres scientifiques et technologiques se trouvent tous dans l'est de l'Asie.

Plus largement, la recherche, de même que le nombre d'opérations de capital-risque et celui des brevets, ont tous augmenté l'année dernière, certes moins qu'en 2021. Au total, les dépenses des plus grandes entreprises en termes d'investissement ont atteint de leur côté un record de 1100 milliards de dollars, soit 7,4% en plus.

Selon des estimations préliminaires, le financement public de l'innovation aurait progressé dans le monde l'année dernière en termes réels. Le Japon et la Corée du Sud ont figuré parmi ceux qui ont le plus augmenté leur enveloppe.

Quel est l'impact de l'inflation sur l'innovation?

La valeur des investissements en capital-risque a elle diminué de 40% et même de 47%, cette année, sur les six premiers mois. L'Afrique est la seule région à ne pas avoir dû faire face à un recul. Les prévisions pour cette année restent incertaines en raison des taux d'intérêt élevés.

Il faut éviter qu'elles n'affectent les start-ups et les PME, insiste le directeur général. L'Ompi parle désormais de «preuve crédible» d'un lien entre inflation et effets négatifs sur l'innovation.

Quels sont les domaines qui souffrent le plus?

Mais les indications sur les nouvelles technologies, la santé et l'énergie continuent de progresser. De même, les vagues d'innovations numériques, surtout aux Etats-Unis et en Chine, et des biotechnologies sont bien engagées, affirme l'Ompi.

Selon elle, l'accès aux technologies est «en bonne voie», même si elle reste limitée dans certains cas, par exemple, les véhicules électriques. Le coût des énergies vertes diminue, symbole d'une amélioration et d'une considération plus importantes, dit encore un responsable de l'organisation. (jah/ats)