Ces tiges permettent de mesurer très précisément le phénomène de fonte des glaces. Image: Akademie der Naturwissenschaften SCNAT/L. Hösli

«Il y a pire que la fonte des glaciers»: ce Suisse est inquiet

La fonte des glaciers se poursuit. A un rythme légèrement moins soutenu que ces deux dernières années, mais néanmoins important. La neige pourrait avoir pratiquement disparu des Alpes suisses d'ici 2100. Interview du glaciologue, Matthias Huss.

2025 ne sourit pas vraiment aux glaciers suisses. Après un hiver peu enneigé, deux vagues de chaleur ont déferlé en juin et en août. Au total, les glaciers ont ainsi reculé de 3%. On n'a mesuré de valeur supérieure que quatre fois depuis le début des relevés. Cette année, la fonte a en outre commencé encore plus tôt.

La masse de glace a ainsi diminué d'un quart en dix ans. C'est ce que constatent le réseau suisse de mesure des glaciers (Glamos) et la Commission suisse pour l'observation de la cryosphère de l'Académie suisse des sciences naturelles.

Pour en savoir davantage, nous nous sommes entretenus avec Matthias Huss, glaciologue à l'EPFZ et directeur de Glamos.

Matthias Huss Matthias Huss est glaciologue à l'EPFZ et directeur du réseau suisse de mesure des glaciers GLAMOS.

Quand je regarde ce graphique, je constate une baisse de volume depuis 1980. La glace est passée d'un peu plus de 90 km3 à environ 45 km3. Soit une réduction de moitié en 45 ans. Si on garde simplement cette logique, on peut dire qu'en 2070, les glaciers auront disparu.

Matthias Huss: On l'imagine difficilement et cela ne se produira très probablement pas: ils tentent de s'adapter au réchauffement climatique en remontant vers des altitudes plus élevées. En revanche, les plus petits, situés à basse altitude, n'y parviendront pas et disparaîtront.

Et les plus grands?

Ils pourraient se stabiliser grâce à un «rétrécissement sain». Non pas à cause d'un climat plus favorable, mais parce qu'il fera encore suffisamment froid à 4000 mètres. A la condition de protéger l'environnement. Il faut donc partir du principe que la vitesse de fonte finira par ralentir.

En septembre 2025, le Claridenfirn était complètement dépourvu de neige, ce qui a encore accéléré la fonte. Image: Akademie der Naturwissenschaften SCNAT/M. Huss

Mais les températures mondiales ont récemment augmenté. Comment cela affecte-t-il les glaciers?

Exactement. Nous avons observé un réchauffement de plus en plus rapide ces dernières années. Il a contribué à accélérer le recul.



«Les glaciers ne parviennent pour l'heure pas à suivre le rythme du changement climatique»

Avec la hausse des températures, la vitesse de la fonte devrait par conséquent se maintenir?

C'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. Bien que les glaciers rétrécissent et se retirent vers des altitudes plus élevées, la fonte reste très importante. Cela s'explique par le fait que la hausse des températures est tout simplement trop forte.

Y a-t-il d'autres effets qui accentuent le phénomène?

Localement, oui. Les glaciers se désagrègent par exemple à vue d'œil: des îlots rocheux apparaissent soudainement au milieu de la calotte ou des cavernes sous la glace s'effondrent. Cela accélère encore les choses. Les glaciers deviennent aussi de plus en plus sombres. Ils absorbent ainsi davantage le rayonnement solaire, ce qui accentue la fonte, même à températures constantes.

La masse de glace ne diminue-t-elle pas plus rapidement lorsque le glacier est plus petit?

Bien sûr. Si l'on considère la perte relative, elle touche d'abord les petits glaciers.

«Cette année, par exemple, chaque glacier a perdu une couche d'un à trois mètres en moyenne»

Pour un glacier qui ne mesure plus que dix mètres d'épaisseur, c'est évidemment dramatique. Cela se voit en revanche moins sur le grand glacier d'Aletsch, et ses 140 mètres de moyenne environ: il demeure imposant.

Le récent recul du glacier du Rhône. Les taches blanches sous le lac glaciaire sont des restes de la grotte de glace qui ont été recouverts. Image: Akademie der Naturwissenschaften SCNAT/M. Huss

A propos de trucs impressionnants: vous effectuez des relevés chaque année sur place. Que ressentez-vous lorsque vous arrivez à un repère et qu'il dépasse largement de la glace, voire qu'il est tombé?

Cette année, j'ai trouvé cela étrange, voire quelque peu inquiétant: la fonte était considérable. Mais nous n'avons pas tout à fait atteint les records de 2022 et 2023, même si cette année a été l'une des plus chaudes depuis le début des mesures.

Vous vous y attendiez?

Cette année, on a presque été soulagés en arrivant sur le glacier. J'avais quasiment l'impression qu'on s'était déjà habitués à cette «nouvelle normalité», ce qui ne devrait pas être le cas...

Vous avez expliqué que nos glaciers sont trop grands pour l'évolution climatique actuelle. Même avec des mesures très efficaces et immédiates, ils devraient perdre encore beaucoup de volume dans les années à venir. Dans quelle mesure est-ce que cela aide ou nuit à la protection du climat et à leur propre survie?

Il est vrai qu'on ne peut pas préserver les glaciers dans leur état actuel. C'est un fait, on doit l'accepter. Mais on peut néanmoins faire la différence en ce qui concerne la gravité des conséquences.



Qu'est-ce qui doit nous y inciter?

L'idée de voir un glacier céder sa place à un désert rocheux, ou la volonté de préserver une partie pour nos enfants et petits-enfants. Voilà ce qui peut, à mon sens, marquer les esprits. Et ce n'est pas tout.

Plus la moindre trace de glace: il y a 100 ans, le désert rocheux au-dessus de Scuol (GR) en Basse-Engadine était encore presque entièrement recouvert de glaciers. Le Vadret da Rims est le plus grand glacier de Suisse à avoir complètement disparu. Image: Akademie der Naturwissenschaften SCNAT/M. Huss

Je vous en prie.

On doit aussi voir plus loin que le bout de son nez: nos glaciers suisses sont petits, mais la fonte des glaces aux pôles peut avoir des effets considérables sur le niveau de la mer, avec les conséquences que cela implique.

Puisqu'on aborde le contexte mondial, vous nous disiez au printemps dernier qu'atteindre l'objectif mondial de fin des émissions d'ici 2050 permettrait de sauver le grand glacier d'Aletsch, par exemple, avec ses trois courants glaciaires. Comment évaluez-vous cela aujourd'hui?

Je laisse aux économistes, aux sociologues et aux politologues le soin d'analyser si la communauté internationale y parviendra. La science climatique peut fixer des conditions-cadres acceptables. Il appartient ensuite à la politique internationale de les mettre en œuvre.



Allons-nous pouvoir respecter ces objectifs?

Personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que d'espérer et de tout mettre en œuvre pour que ces objectifs soient atteints. Car une planète Terre soumise à un changement climatique effréné devra faire face à des problèmes bien plus graves que la fonte des glaciers.



Adaptation en français par Valentine Zenker