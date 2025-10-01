Le recul des glaciers a provoqué la destruction du village de Blatten (VS) en mai dernier. Keystone

Ce rapport dresse un constat alarmant pour les glaciers suisses

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement, selon le réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS). Un phénomène à l'origine de catastrophes telles que la destruction de Blatten (VS).

Les glaciers en Suisse se réduisent comme peau de chagrin. En 2025, selon le réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS), les glaciers ont perdu 3% de leur volume, un des plus forts reculs jamais observé.

L'année en cours clôt une décennie particulièrement rude pour les glaciers suisses. Ceux-ci ont diminué d'un quart au cours des dix dernières années, souligne GLAMOS mercredi, dans un communiqué.

Eviter le pire

En 2025, les glaciers ont souffert d'un hiver très pauvre en neige et d'un été marqué par des vagues de chaleur en juin surtout, puis en août. La première quinzaine de juillet, avec un rafraîchissement des températures, a juste permis d'éviter le pire, selon les mots de GLAMOS.

Le recul progressif des glaciers a pour effet de déstabiliser la montagne, avec l'effondrement de pans de falaise et de glace. C'est ce qui a provoqué la destruction du village de Blatten (VS) en mai dernier, note le directeur de GLAMOS Matthias Huss, cité dans le communiqué. (jzs/ats)