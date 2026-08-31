Des festivaliers se rafraichissent au Paléo Festival à Nyon, le 24 juillet 2026. Image: KEYSTONE

Une chaleur tropicale va s'installer en Suisse cette semaine

Les températures pourraient atteindre, voire dépasser, les 30 degrés début septembre. Une vague de chaleur rare pour cette période. L'alerte canicule n'est pour l'instant pas prononcée.

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«La première semaine de septembre va être estivale, voire tropicale», annonce Lionel Fontannaz, météorologue chez MétéoSuisse. Une «vague de chaleur tardive» s'apprête en effet à déferler sur la Suisse dès ce vendredi 4 septembre. Il fera 30 degrés ou plus ce week-end et potentiellement jusqu'à lundi.

Vers une alerte canicule ?

«Nous parlons de journée tropicale lorsque la température maximale l'après-midi dépasse les trente degrés, précise l'expert. Il est toutefois trop tôt pour dire si une alerte canicule sera déclenchée.» Ce scénario semble néanmoins peu probable. En cause: les nuits deviennent plus longues et permettent de rafraîchir l'air.

De plus, grâce aux récentes précipitations, la végétation est plus verte et l'herbe a repoussé à certains endroits. «Les plantes peuvent à nouveau participer à la baisse des températures en évapotranspirant», poursuit-il, c'est-à-dire en absorbant l'eau, puis en la renvoyant dans l'atmosphère. Un processus impossible à réaliser en cas de sécheresse, comme c'était le cas cet été.

Des températures inédites pour septembre

Quoi qu'il en soit, les chaleurs qui s'apprêtent à déferler sur la Suisse ces prochains jours restent inédites pour un mois de septembre, rappelle le météorologue, qui pointe du doigt les effets négatifs du réchauffement climatique.

«Depuis les années 1950, seuls 11 mois de septembre ont connu des températures qui dépassaient les 30 degrés. Et souvent, il ne s'agissait que d'un jour! En 2026, les journées tropicales s'étalent sur 3-4 jours.» Lionel Fontannaz, météorologue chez MétéoSuisse.

Fort de ce contexte, les veilles caniculaires – qui consistent à surveiller activement les bulletins météorologiques pendant la période estivale – débutent désormais le 15 mai, soit quinze jours plus tôt qu'auparavant. Et puisque les températures élevées de septembre s'annoncent récurrentes, cette surveillance prendra fin dans deux semaines environ, soit quinze jours plus tard que précédemment.