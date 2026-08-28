Voici qui a le plus souffert de la canicule en Suisse

Les Suisses ont souffert de la chaleur cet été et s'inquiètent pour l'environnement, relève un récent sondage. Des disparités sont toutefois constatées selon le sexe ou les affinités politiques.

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L’été caniculaire a assez durement éprouvé les Suissesses et les Suisses. Une large majorité des personnes interrogées dans un sondage a mal vécu les températures élevées et beaucoup d'entre elles s'inquiètent pour la nature.

Au total, 74% de la population qualifie l’été 2026 de «très éprouvant» ou «plutôt éprouvant», selon une prise de température de 20 minutes et Tamedia publiée vendredi. Seul un quart des personnes interrogées l’a trouvé très ou plutôt agréable.

Les femmes ont nettement plus souffert de la chaleur que les hommes: 46% d’entre elles disent avoir été éprouvées, contre 31% des hommes.

Différences selon les affinités politiques

Plus étonnant, les affinités politiques jouent un rôle dans le ressenti exprimé. La moitié de l’électorat des Vert-e-s a très mal vécu la chaleur. À l’autre bout du spectre, les sympathisants de l’UDC s’en sont accommodés le mieux: 36% d’entre eux ont trouvé l’été agréable.

Plus d’un tiers des sondés (37%) dit avoir souffert de troubles physiques importants ou très importants, notamment de problèmes de sommeil. (jzs/ats)