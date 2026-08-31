M.S. s'était installée à Oftringen, à quelques kilomètres d'Aarau. Image: Facebook

Ce que l'on sait de la victime de la fusillade d'Aarau

L'Italienne de 22 ans s'était installée en Suisse il y a seulement quelques mois. Des connaissances de la jeune femme racontent.

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M.S. a été tuée ce week-end lors d'une rave à Aarau. Son décès bouleverse Atri, où la jeune femme de 22 ans est née et a passé son enfance. La commune, qui compte un peu moins de 10 000 habitants, se trouve dans les Abruzzes, une région du centre de l'Italie.

Dans le pays, l'émotion est vive. La présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni a présenté ses condoléances dans une publication sur X. «Je tiens à exprimer ma profonde compassion après la mort de M.S.», a-t-elle écrit.

Un passé difficile

M.S. n'était arrivée en Suisse que quelques mois auparavant, rapporte La Repubblica. Elle s'était installée à Oftringen, à quelques kilomètres d'Aarau, et vivait de petits boulots. Elle travaillait comme serveuse, notamment derrière le comptoir de bars. Quand elle le pouvait, elle prêtait aussi main-forte dans le food truck d’une famille avec laquelle elle s’était liée d’amitié.

Selon les informations de La Repubblica, M.S. venait d'un milieu difficile. Ses parents étaient séparés et l'argent avait toujours manqué, racontent des connaissances au journal italien. La jeune femme voulait prendre un nouveau départ en Suisse.

«Déjà à l'école, elle disait toujours qu'elle se sentait à l'étroit dans les Abruzzes et qu'elle voulait partir», se souvient son ancien enseignant à Atri. «Je garde le souvenir d'une femme déterminée, qui avait une idée claire de son avenir.»

Elle adorait les enfants

«Malgré un parcours de vie difficile, elle avait toujours le sourire aux lèvres», confie son voisin au Corriere della Sera. Ce dernier, qui souhaite conserver l’anonymat, raconte qu'ils vivaient dans le même immeuble depuis moins d’un an et avaient noué une amitié au fil des mois.

Il savait qu'elle traversait une période difficile et avait essayé de l'aider: «Parfois, nous faisions les courses pour elle, parfois, nous lui tenions simplement compagnie», se souvient-il. M.S. aurait été confrontée très jeune aux difficultés, confie le témoin au Corriere della Serra. Elle avait grandi avec des parents séparés et aurait traversé des périodes de pauvreté et de privations. Elle lui aurait parlé de ses origines roms et de son histoire sans cacher les épreuves vécues.

Il avait donc été d'autant plus touché de constater que M.S., même lorsqu'elle-même avait peu d'argent, en trouvait toujours pour offrir de petits cadeaux aux enfants du voisinage. «Elle jouait aussi souvent avec eux. Elle adorait les enfants.»

«Elle ne manquait aucune fête»

La musique était sa grande passion, raconte son ami et voisin: «Dès qu'un concert était organisé quelque part, elle essayait d'y aller. Elle ne manquait aucune fête et sortait souvent avec ses amis.» Elle connaissait personnellement l'un des DJ qui se produisait lors de la rave d'Aarau.

M.S. aimait tout particulièrement la techno. C'est au cours d'une rave de ce genre musical que la jeune femme de 22 ans est morte dans la nuit de samedi à dimanche. (rhe/jah/trad.jzs)