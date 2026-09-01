Pour André Duvillard, ancien délégué du Réseau national de sécurité et ancien commandant de la police neuchâteloise, le drame d'Aarau aura de nombreuses conséquences. Image: montage watson

La rave mortelle marque un tournant «sans retour en arrière» en Suisse

Alors qu'Aarau est endeuillée par une fusillade qui a fait une victime et cinq blessés, l'ex-délégué au réseau national de sécurité explique que ce drame marquera un tournant sécuritaire.

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L’ancien directeur du Réseau national de sécurité André Duvillard estime que la fusillade d’Aarau a durablement ébranlé le sentiment de sécurité de la population suisse.

Auprès du Temps, il avertit que les conséquences seront nombreuses:

«Chaque drame de ce type est un traumatisme qui débouche sur un renforcement sécuritaire sans retour en arrière.

Aarau, [...] c’est la ville moyenne typique de Suisse, paisible. Qu’une telle tragédie s’y produise montre que personne n’est à l’abri.

La fusillade de ce week-end aura un impact durable.»

La fusillade d’Aarau s’est produite lors d’une manifestation publique. Selon André Duvillard, qui a également été commandant de la police neuchâteloise, cet événement pourrait donc conduire à envisager un renforcement des contrôles à l’entrée de ce type de manifestations.

«Faudrait-il aller au-delà de la fouille des sacs à l’entrée et, par exemple, installer des portiques de contrôle à rayons X, comme cela se fait dans certains pays?», s’interroge André Duvillard. S'il juge la mesure «extrême», il est convaincu que les organisateurs de festivals en Suisse se posent déjà cette question depuis samedi. En citant les attentats à la voiture bélier de Nice ou des marchés de Noël, le Neuchâtelois tire un parallèle:

«Il n’y a plus la moindre fête populaire où les accès ne sont pas protégés par des blocs en béton ou des barrières. A la Fête des vendanges de Neuchâtel, par exemple, tous les accès sont fermés, ce qu’on ne faisait pas il y a 10 ans. On le voit même pour les fêtes du 1er Août dans de petites communes où les rues latérales sont fermées.»

Pour l'ancien policier, on ne peut plus penser que la Suisse est une «île épargnée». Auprès du quotidien genevois, il avertit:

«La fréquence et l’intensité de tels drames sont moindres surtout parce que nous sommes un petit pays. S'il est vrai que notre situation demeure plus apaisée, [...] la question n’est pas de savoir si ce genre d’événement va nous arriver, mais quand. Et surtout, comment nous y préparer.»

(hun)