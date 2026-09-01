La rave mortelle marque un tournant «sans retour en arrière» en Suisse
L’ancien directeur du Réseau national de sécurité André Duvillard estime que la fusillade d’Aarau a durablement ébranlé le sentiment de sécurité de la population suisse.
Auprès du Temps, il avertit que les conséquences seront nombreuses:
Aarau, [...] c’est la ville moyenne typique de Suisse, paisible. Qu’une telle tragédie s’y produise montre que personne n’est à l’abri.
La fusillade de ce week-end aura un impact durable.»
La fusillade d’Aarau s’est produite lors d’une manifestation publique. Selon André Duvillard, qui a également été commandant de la police neuchâteloise, cet événement pourrait donc conduire à envisager un renforcement des contrôles à l’entrée de ce type de manifestations.
«Faudrait-il aller au-delà de la fouille des sacs à l’entrée et, par exemple, installer des portiques de contrôle à rayons X, comme cela se fait dans certains pays?», s’interroge André Duvillard. S'il juge la mesure «extrême», il est convaincu que les organisateurs de festivals en Suisse se posent déjà cette question depuis samedi. En citant les attentats à la voiture bélier de Nice ou des marchés de Noël, le Neuchâtelois tire un parallèle:
Pour l'ancien policier, on ne peut plus penser que la Suisse est une «île épargnée». Auprès du quotidien genevois, il avertit:
(hun)