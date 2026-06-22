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Canicule dans les écoles: Les profs veulent des mesures

Un adolescent se rafraichit dans les jets d&#039;eau de la fontaine de la place des Nations lors de l&#039;alerte canicule, ce vendredi 8 aout 2025 a Geneve. Pour la deuxieme fois cet ete a Geneve, le ...
Le syndicat des enseignantes et enseignants de Suisse romande (SER) estime que la problématique de la canicule «nécessiterait une réponse coordonnée à l'échelle nationale»Keystone

Les syndicats s'inquiètent de la canicule dans les écoles en Suisse

Face à la canicule, les syndicats enseignants suisses réclament des mesures nationales pour adapter les écoles à la chaleur.
22.06.2026, 14:2422.06.2026, 14:24

Le mercure continue de grimper et, face aux alertes de canicule en Suisse, les syndicats du personnel enseignant appellent à des mesures nationales. Ils demandent notamment l'adaptation des infrastructures scolaires et la mise en place de protocoles clairs.

Le syndicat des enseignantes et enseignants de Suisse romande (SER) estime que la problématique «nécessiterait une réponse coordonnée à l'échelle nationale». Les autorités doivent anticiper «davantage et développer de véritables plans d'action», indique lundi à Keystone-ATS David Rey, le président du SER.

Le niveau de danger canicule relevé dans plusieurs régions romandes

Les épisodes de chaleur intense ont un impact direct sur les conditions d'enseignement, souligne-t-il. Malgré l'inventivité du corps enseignant, les solutions se restreignent lorsque les températures grimpent.

Le syndicat souhaite que les infrastructures scolaires soient adaptées, notamment avec des protections solaires extérieures, la végétalisation des cours ou des ventilations adéquates dans les bâtiments. (sda/ats)

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