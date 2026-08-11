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Météo: voici quand la canicule pourrait prendre fin en Suisse

Der stillgelegte Pankratiusbrunnen in der Altstadt von Wil SG fotografiert am Mittwoch, 5. August 2026 Aufgrund der Hitzewelle und der Trockenheit und des folgenden Wassermangels hat die Stadt ihre Br ...
La sécheresse continue de sévir en Suisse, mais des précipitations pourraient enfin arriver la semaine prochaine.Image: keystone

Voici quand la pluie devrait faire son retour en Suisse

Plus de 35 degrés sont attendus en Suisse cette fin de semaine. La chaleur devrait cependant commencer à refluer dès dimanche, avant un net rafraîchissement accompagné d’orages en début de semaine prochaine.
11.08.2026, 16:1811.08.2026, 16:29

La Suisse affronte actuellement une nouvelle période caniculaire. Un premier pic a déjà été atteint lundi, et un autre est prévu en fin de semaine. Pour les autres jours, les températures maximales resteront, jusqu'au week-end, largement au-dessus de la barre des 30 degrés.

Vendredi, les plus grandes chaleurs sont attendues à Bâle, Delémont, Sion et Genève, avec 35 à 36 degrés.

Une nouvelle série d'alertes canicule

Pour les personnes éprouvées par la chaleur au nord des Alpes, il y a tout de même une bonne nouvelle: aucune nuit tropicale n'est prévue cette semaine. Dans de nombreuses régions, le mercure devrait donc redescendre sous les 20 degrés durant la nuit.

Dans le sud, en revanche, la chaleur persiste même après le coucher du soleil. Dans le Tessin, des températures minimales pouvant atteindre les 23 degrés sont même prévues par endroits vers la fin de la semaine. Cela se reflète aussi dans les alertes émises par la Confédération.

Pour certaines parties du Tessin, une alerte canicule de degré 4, le deuxième plus élevé, est en vigueur jusqu'à vendredi. Pour certaines régions de Suisse orientale, du nord et de l'ouest du pays, c'est le degré de danger 3 qui s'applique.

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L'Office fédéral de météorologie et de climatologie, MétéoSuisse, continue d'émettre des alertes canicule pour certaines régions.Image: MétéoSuisse

Soulagement en vue

Dès lundi, MétéoNews avait annoncé l'arrivée d'un «creux barométrique»:

«Selon les calculs des modèles actuels, un creux barométrique pourrait toutefois s'approcher vers la fin de la semaine, ce qui ferait légèrement baisser les températures et apporterait quelques précipitations.»
Ces images montrent quelle est la vraie température des villes suisses

Cette prévision enthousiasmante pour la population, l'agriculture, la faune et les forêts semble désormais se préciser: pour le début de la semaine prochaine, un nombre croissant de modèles météorologiques table sur un net recul des températures. MétéoSuisse prévoit pour mardi prochain en Suisse romande un maximum de 26 degrés à Genève et à Sion. Il devrait également faire 24 degrés à Lausanne, Delémont et Neuchâtel.

Même si ces chiffres restent à prendre avec prudence, un léger rafraîchissement devrait, selon toute vraisemblance, s'installer dès dimanche et se poursuivre la semaine qui suit. Ce recul des températures devrait s'accompagner de précipitations et d'orages sur l'ensemble du territoire. (leo/ysc)

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C'est encore chaud, mais c'est déjà nettement mieux!Image: MétéoSuisse
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