Trois mois après avoir rejeté la loi sur le CO2, le canton de Berne a voté en faveur d'un article pour la protection du climat. De nombreuses régions rurales ont soutenu la proposition. Mais d'où vient cette remise en question pour la politique climatique en Suisse? Décryptage.

Avec 63,9%, les Bernois ont voté en masse dimanche pour une plus grande protection du climat: il s'agit du premier canton de Suisse à se lancer dans la mission ambitieuse suivante: d'ici 2050, il devra désormais tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif «zéro émission nette».

Ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'il y a seulement trois mois, les zones rurales étaient contre la loi sur le CO2. Aujourd'hui, cette population est favorable à l'article sur la protection du climat. Une entrée dans la Constitution que tous les grands partis, sauf l'UDC, ont soutenu.

Taxes automobiles ajustées ou interdiction du chauffage au fioul: la grande querelle ne commencera qu'au moment de la mise en œuvre de l‘initiative. Néanmoins, le canton s'est engagé à aller de l'avant dans la protection du climat. «Berne envoie un signal très important. «Un grand oui donne à la protection du climat un vent de fraîcheur après le rejet de la loi sur le CO2», a déclaré la conseillère nationale verte Regula Rytz à watson.

«La protection du climat ne rend pas l'énergie plus chère, elle la rend au contraire moins chère»

La Verte explique que le sceptisme bernois sur la loi sur le CO2 est aussi lié à un problème de communication: